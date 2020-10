USA president Donald Trump ütles pühapäeval sotsiaalmeedias avaldatud videos, et õppis ise haigestudes koroonaviiruse kohta palju.

"See on olnud tõeline kool ja mitte kool, kus raamatuid loetakse. Ma saan nüüd asjast aru," sõnas Trump.

President lahkus korraks haiglast, et selle ees oma toetajaid tervitada ja naasis seejärel. Maski kandev Trump lehvitas haigla juurde kogunenud toetajatele möödasõitvast autost.

Enne seda avaldas president suhtlusvõrgustikus Twitter kõnealuse video, milles ühtlasi hoiatas, et teeb väikese üllatusvisiidi.

"Mõtlesin, et teeme väikese üllatuse tänaval viibivatele patriootidele. Nad on seisnud väljas pikka aega ja armastavad meie riiki," rääkis riigipea.

Videos tänas president ühtlasi haiglatöötajaid ja arste. Trump nägi meedia hinnangul hea välja.

Varasemate arstide hinnangute kohaselt kirjutatakse president esmaspäeval haiglast välja.

"Sestpeale, kui me viimati rääkisime, on president jätkanud paranemist. Nii nagu iga haigusega, on teel tõusud ja mõõnad," ütles Trumpi arst Sean Conley, andes uue hinnangu 74-aastase presidendi tervislikule seisundile.

Conely kinnitas, et Trumpile anti reedel lisahapnikku. Ta ütles ka, et Trumpi raviti steroididega, mida antakse rasketele koroonahaigetele.

Trump teatas varem Twitteris avaldatud videos, et tunneb end juba paremini ja loodab peatset naasmist Valgesse Majja.

Valge Maja ei kavatse haigestunud töötajate arvu täpsustada

Valge Maja pressiülem Kayleigh McEnany ütles pühapäeval, et administratsioon ei kavatse koroonaviirusesse haigestunud töötajate arvu täpsustada. McEnany viitas põhjusena inimeste privaatsuse tagamise vajadusele.

Demokraatide presidendikandidaadi Joe Bideni valimismeeskond teatas pühapäeval, et talle tehtud koroonatest osutus negatiivseks. Biden pidas viis päeva tagasi televäitluse president Donald Trumpiga, kes on haigestunud koroonaviirusesse ja viibib haiglas. Nakatunud on ka esileedi Melania.

USA asepresident Mike Pence ja tema abikaasa Karen andsid seevastu negatiivse koroonaproovi.

Pence peab kolmapäeva õhtul Salt Lake Citys debati demokraatide asepresidendi kandidaadi Kamala Harrisega.