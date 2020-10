"Meie parimad hinnangud ütlevad meile, et umbes kümme protsenti maailma rahvastikust võib olla viirusega nakatunud," ütles Michael Ryan WHO 34-liikmelise juhatuse ees, mille moodustavad organisatsiooni peamiste rahastajate valitsuste esindajad. See tähendab, et koroonaviirusega nakatunuid võib olla 20 korda rohkem kui on ametlikult kinnitatud juhtumeid, lisas Ryan tõdedes, et maailma ootavad ees rasked ajad: "Maailm siseneb keerulisse perioodi. Haigus jätkab levikut. See on kasvamas mitmes maailma piirkonnas."

Ryan NBC Newsi vahendusel rõhutas, et nakatumisnäitajad varieeruvad linnades ja maal ning eri elanikkonna gruppide vahel, kuid kokkuvõttes tähendab see, et suur enamus maailma elanikkonnast on ohus.

WHO kõrge ametniku hinnang tähendab, et maailmas on rahvaarvu arvestades nakatunud umbes 760 miljonit inimest. Samas on erinevatel koroonanakkusi registreerivate andmebaaside kohaselt praegu maailmas 35 miljonit nakatunut.

Ryani sõnul pandeemia jätkub, kuid selle laienemise pidurdamiseks ning inimelude päästmiseks on siiski olemas vahendid. "Palju surmasid on ära hoitud ja veel palju elusid suudame päästa," kinnitas ta.

Ryani avaldust toetas tema kõrval seisnud WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, kes oli just vahetult enne juhatuse koosolekut algatanud vaikuseminuti koroonaviiruse tõttu hukkunute mälestuseks ning aplausi tervishoiutöötajate tunnustamiseks.

Ryani sõnul ootab Kagu-Aasiat ees uute koroonanakkuste kasv, Euroopat ja Vahemere idaregiooni surmade arvu suurenemine. Aafrika ja Vaikese ookeani läänepiirkonna riikide olukord on tema sõnul üsna positiivne.

Eksperdid on kaua väitnud, et registreeritud nakatumiste arv jääb märgatavalt alla tegelikule nekatumiste tasemele.

Ryani avaldus eelnes WHO juhatuse koosolekule, mis on järgmine pärast maikuus peetud kohtumist, kus võeti vastu resolutsioon koroonaviirusega võitlemisest.