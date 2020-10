Harjumaale lisandus 20 ja Ida-Virumaale 14 nakatumist. Tartumaale ja Võrumaale tuli juurde kaks, Lääne-Virumaale ja Raplamaale üks nakatunu. Kahe haigestunu puhul on elukoht rahvastikuregistris teadmata. Kokku tehti 2204 haigust COVID-19 põhjustava viiruse esmast testi.

Harjumaa uutest juhtumisest (neist 14 Tallinnas) on üks seotud nakatumisega pereringis ja üks nakatumisega töökohal. Ühel juhul toodi viirus sisse Euroopa Liidu riigist. Ülejäänud juhtumite asjaolud on täpsustamisel.

Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada kuut kollet, millest suurim on Ida-Tallinna keskhaigla kolle, kus lisaks 25 töötajale on haigestunud 14 ravil olnud patsienti ja kaks kohviku töötajat. Läänemere gümnaasiumi koldega seoses on haigestunud 29 õpilast ja kümme õpetajat. Ühe töökoha koldega on seotud 30, päästeameti koldega seitse, teise töökoha koldega seitse ning pere- ja tutvuskonna koldega on seotud viis haigusjuhtu.

Põhja regionaalosakonna inspektorite jälgimisel on kokku üle 2200 inimese, kellest 378 on haigestunud.

Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa uutest juhtumisest seitse on seotud nakatumisega pereringis, kolmel juhul saadi haigus töökohal. Kahel juhul nakatus inimene koolis, ühel juhul hooldekodus ning ühel juhul saadi nakkus tuttavalt.

Kokku on ida regiooni tööpiirkonnas üksteist aktiivset kollet: piirkonna suurima ehk tutvuskonna koldega on seotud 30, Sillamäe ühe töökoha koldega 14 ja teise Sillamäe töökoha koldega üheksa inimest. Tammiku põhikooli koldega on seotud 12, Kohtla-Järve kesklinna põhikooli koldega seitse, teise Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa ja Kohtla-Järve sünnipäeva koldega viis haigusjuhtu. Jõhvi gümnaasiumi koldega on seotud seitse ja Jõhvi hooldekeskuse koldega seitse haigestunut (viis klienti ja kaks töötajat). Sillamäe vanalinna kooli koldega on seotud kaheksa inimest ja nii-öelda meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud üheksa Kohtla-Järve ja Sillamäe haigusjuhtu.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi 1000 inimest, kellest on haigestunud 188.

Võrumaa uute juhtumite puhul on tegemist haigestunud lähikontaktsetega, Tartumaa uued haigusjuhud on seotud reisimisega. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on ligi 300 inimest, kellest 66 on haigestunud. Piirkonnas on üks aktiivne (Võrumaal asuv) töökoha kolle, millega on seotud 24 haigusjuhtu.

6. oktoobri hommiku seisuga viibib haiglas 39 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on neli inimest. Koju saadeti neli inimest, ööpäeva jooksul avati haiglates samuti neli uut COVID-19 juhtumit.

Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund, kokku on Eestis surnud 67 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

5. oktoobri seisuga on tervenenud 2806 inimest.

Eesti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 51,47. Keskmisest kõrgem on see Ida-Virumaal (133,3), Võrumaal (113,0) ja Harjumaal (57,7).

Eestis on kokku tehtud üle 224 000 esmase testi, nendest 3659 ehk 1,63 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.