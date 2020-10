Vaasa piirkond tervikuna on viimastel nädalatel olnud üks peamisi epideemia leviku kohti Soomes - viimase kahe nädala nakatumine 100 000 elaniku kohta on Vaasa piirkonnas 66.

Doktor Peter Nieminen rääkis STT-le, et nakatumiste taust on noorte ja üliõpilaste korraldatud üritused, kus nakkused on laiali levinud.

Nakatumise tõusu tõttu on Vaasa linn keelanud kolme nädala jooksul koosolekute ja avalike ürituste korraldamise enam kui 50 inimesele. Lisaks soovitab linn mitte korraldada enam kui 20 inimesega koosviibimisi ei siseruumides ega ka õues.

Helsingin Sanomate andmetel kerkis Soome viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta 31,3-le.

Möödunud ööpäeva nakatumised Soomes:

- Vaasa: 77 nakatumist;

- Helsingi: 40 nakatumist;

- Turu: 12 nakatumist;

- Espoo: 10 nakatumist;

- Jyväskylä: kaheksa nakatumist

- Hämeenlinna: seitse nakatumist

- Rovaniemi: seitse nakatumist

- Vantaa: seitse nakatumist

- Joensuu: kuus nakatumist

- Tampere: kuus nakatumist

- Ülejäänud piirkondades vähem