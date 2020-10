Leedu rahvusringhäälingu LRT andmetel leidis Leedus möödunud ööpäevaga kinnitust 81 koroonaviirusesse nakatumist ning suri koguni viis inimest. Neist neli surma registreeriti Šiauliai ja üks Kaunase regioonis.

Üks surnu oli vanuserühmas 50-59, kolm vanuserühmas 70-79 ja üks vanuserühmas 80-89. Noorimal surnul oli koroonaviirus tuvastatud 26. septembril. Ta oli saanud haiguse kokkupuutel nakatunud sugulasega. Sutnud inimesel olid ka kroonilised haigused.

Kaks vanuserühmas 70-79 surnud inimest said haiguse Šiauliai haiglas. Ühe sama vanuserühma inimese puhul polnud haigestumise allikas teada. 80-89 vanuserühmas surnud inimene sai viiruse Raseiniai hooldekodus, tal olid ka kaasuvad haigused.

Lisaks neile suri möödunud ööpäeval Leedus veel kaks inimest, kes olid nakatunud koroonaviirusesse, kuid nende surmapõhjus oli muu. Kokku on Leedus koroonaviiruse tõttu surnud 99 inimest.

Enim nakatumisi lisandus Vilniusesse (32 juhtumit), Kaunasesse (31) ja Šiauliaisse (12). Kolm haigusjuhtu toodi sisse välismaalt - Valgevenest, Rootsist ja Tšehhist.

Kaunase haigestumised on seotud nii kohaliku politsei, haigla kui ka haridusasutustega. Vilniuse suurim kolle on seotud hokimänguga.

Lätis suri üks inimene

Lätis registreeriti möödunud ööpäevaga 68 koroonaviirusesse nakatumist, üks inimene vanusegrupis 60-65 eluaastat suri.

Läti rahvusringhäälingu LSM teatel tehti möödunud ööpäeval 3818 koroonatesti, millest positiivse tulemuse andis 68. Ööpäevaga suri üks inimene, kes oli vanusegrupis 60-65. Kokku on koroonaviirus nõudnud Lätis 40 inimese elu.

Läti tervishoiuminister Ilze Vinkele teatas, et haiglaravil on praegu 32 inimest ning et viimase ööpäevaga lisandus kuus inimest.