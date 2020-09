Venemaa hinnangul on Uue START-lepingu pikendamise võimalused Ameerika Ühendriikidega minimaalsed, kuna Moskva ei nõustu Washingtoni seatavate eeltingimustega, teatas riigi asevälisminister.

"Me ei saa niiviisi rääkida," ütles Vene aseminister Sergei Rjabkov uudisteagentuuri TASS teatel. Väljaande RIA teatel olevat ta lisanud, et võimalused lepingu pikendamiseks on minimaalsed.

Rjabkovi kommentaar järgnes sellele, kui USA presidendi eriesindaja relvastuskontrolli küsimustes Marshall Billingslea ütles Vene ajalehele Kommersant, et Moskva peaks nõustuma lepingu pikendamisega veel enne 3. novembril toimuvaid USA presidendivalimisi. "Ma kahtlustan, et kui president Donald Trump tagasi valitakse ja Venemaa ei ole selleks ajaks pakkumisega nõustunud, läheb osaluse hind - nagu me USA-s ütleme - üles," rääkis Billingslea lehele antud intervjuus.

Rjabkovi sõnul tähendavad Billingslea sõnad ultmaatumit ja vähendavad võimalusi järgmise aasta veebruaris kehtivuse kaotava leppe pikendamiseks

Uus START leping allkirjastati 2010. aastal ja see seab piirid strateegilistele tuumalõhkepeadele, mida USA ja Venemaa võivad omada.

Kui lepingu tähtaja pikendamises kokku ei suudeta leppida, siis kaob sellega peamine vahend, millega kaks riiki omavahelist tuumarelvastuse tasakaalu hoiavad ning suurendab seega niigi juba suurt ebakindlust Moskva ja Washingtoni suhetes.

Uue START-lepingu aluseks on 1991. aastal Ameerika Ühendriikide toonase riigipea George Bushi ja Nõukogude Liidu liidri Mihhail Gorbatšovi sõlmitud Strateegilise relvastuse vähendamise leping (START), mida on kahel korral uuendatud.