"Sisulised arutelud ja läbirääkimised muutuvad keerulisemaks, mõnikord isegi võimatuks, kui Vene võimud keelduvad uurimast silmapaistva kodaniku mürgitamist oma kodumaal keelatud närvimürgiga, USA-s lähenevad valimised on saanud Venemaa toetatud mõjutuskampaaniate sihtmärgiks ning USA kodanikele esitatakse Venemaal absurdseid süüdistusi," loetles suursaadik John J. Sullivan kahe riigi suhteid halvendavaid tegureid.

"Kahjuks vähenevad võimalused koostööks ja suhtluseks Venemaa käitumise tõttu," lisas USA saadik Moskvas. Suhted saavad paraneda üksnes siis, kui Venemaa oma käitumist muudab, rõhutas Sullivan.

Tema sõnul on USA-Vene suhted viimase aasta jooksul veelgi halvenenud. "Ma ei arvanud, et see on võimalik. Minu endine ülemus (USA välisminister veebruarist 2017 kuini 31. märstsini 2018) Rex Tillerson ütles 2017. aasta kevadel Moskvas koos välisminister Sergei Lavroviga peetud pressikonverentsil, et me oleme jõudnud kõige madalamasse punkti kahe riigi suhetes. Ta rõhutas, et peame lõpetama selle augu süvendamise ja otsima koostöö võimalusi. Kahjuks on viimase kolme aasta jooksul see auk ainult sügavamaks muutunud," tõdes Sullivan.

44-aastane opositsionäär Navalnõi haigestus 20. augustil lennul Siberist Moskvasse. Kaks päeva pärast Omski haiglas veetmist toimetati ta ravile Berliini Charite kliinikusse, kust ta kolmapäeval välja lubati. Haiglas võetud proove analüüsis Saksa sõjaväe keemialabor ning ka Rootsi ja Prantsusmaa sõltumatud laborid, mis leidsid, et Navalnõid oli mürgitatud Nõukogude päritolu närvimürgiga Novitšok.

Sama mürgiga üritati 2018. aastal Suurbritannias Salisburys tappa endist topeltagenti Sergei Skripali.

Euroopa liidrid on nõudnud Moskvalt selgitust. Saksa kantsleri Angela Merkeli sõnul saab ja peab üksnes Venemaa mürgitamise kohta vastuse andma. Seni on Venemaa aga viivitanud sisulise uurimise läbiviimisega ja nõudnud Saksamaalt täiendavaid tõendeid. Saksa võimud on need nõuded aga tagasi lükanud, märkides, et Venemaal peaksid kõik materjaluid analüüsideks olemas olema sellest ajast, kui Navalnõi oli Omski haiglas.