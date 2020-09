Putin kutsus USA-Vene digisuhteid uuesti käivitama

Putin kutsus 3. novembri USA presidendivalimiste eel tehtud avalduses üles kahe riigi vaheliste suhete taaskäivitamisele ning teatas, et soovib kokkulepet, mis hoiaks ära omavahelised intsidendid küberruumis.

Venemaa suhted Ameerika Ühendriikidega on Külma sõja järgse perioodi ühes kõige suuremas madalseisus. USA luureagentuurid leidsid, et Venemaa sekkus 2016. aasta presidendivalimistesse sooviga aidata kaasa Donald Trumpi võidule. Selleks sisenesid Venemaaga seotud häkkerid muuhulgas Trumpi konkurendi Hillary Clintoni kampaaniameeskonna arvutitesse. Venemaa on sellekohased süüdistused tagasi lükanud. Praegu seisab Trump silmitsi uute valimistega, kus talle pakub tugevat konkurentsi Joe Biden.

"Üks meie aja suurimaid strateegilisi väljakutseid on suuremahulise vastasseisu puhkemine digitaalsfääris," tõdes Putin Kremli kodulehele pandud avalduses.

"Me soovime taaskord pöörduda Ühendriikide poole ettepanekuga leppida kokku kõikehõlmav praktiliste meetmete programm meie suhete taaskäivitamiseks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamisel," öeldakse Putini pöördumises.

Selle kohaselt tuleks taaskäivitada ametkondadevaheline infoturvalisuse dialoog, seada sarnaselt tuumaohutuse sidekanalitega sisse alalised ühendused ka küberintsidentide jaoks, koostada riikidevaheline kokkulepe konfliktide ärahoidmiseks küberruumis nagu need on Nõukogude ajal sõlmitud avamerel ja õhus võimalike intsidentide välistamiseks. Neljandaks pakub aga Putin, et mõlemad pooled annaksid garantii, et ei sekku teineteise siseasjadesse, sealhulgas valimistesse ning seda ka infotehnoloogiat kasutades.