Läti hakkab piiri ületajatelt nõudma ankeedi täitmist

Kirja tuleb panna oma andmed, riigid, kus viimase kahe nädala jooksul on viibitud, sõidu sihtkoht ja kestvus ning Läti aadress, kus veedetakse kümnepäevane isolatsioon.

Ankeedi täitmise järel saab igaüks QR-koodi, mille olemasolu hakkavad kontrollima piirivalve ja politsei. Sisestatud andmed kustutatakse automaatselt 30 päeva järel.

Andmed lähevad kolme kohta: piirivalvesse, politseisse ja haiguste ennetamise keskusse. Mingit muudatust riiki sisenemise korras ja piirangutes ei tule.

Mingeid erandeid töölkäijatele või muidu väga tihti üle piiri liikujate jaoks praegu kehtestatud ei ole. See tähendab, et iga päev üle piiri käija peab igal korral täitma ka ankeedi.

Eriti keeruliseks muudab see olukorra Valgas-Valkas. Kas erandid kehtestatakse, peaks selguma reede jooksul. Segane on ka see, mis saab Valga-Valka vabast liikumisest, sest Läti muutub Eesti jaoks reedest nii-öelda kollaseks riigiks ja see võib tähendada, et Eesti kehtestab omalt poolt liikumisele piirangud.