Põhja-Korea võimalik jõudemonstratsioon pakub huvi ekspertidele üle maailma, sest eelinfo järgi kavatseb Ki Jong-un eelkõige USA-le sõnumi saatmiseks demonstreerida paraadil ka uusi pikamaarakette, millega on võimalik rünnata USA mandriosa, vahendab Guardian.

Eelinfo põhineb Põhja-Koread monitoorival veebiküljel 38north, mis on satelliidipiltide põhjal nähtud ettevalmistuste järgi koostanud paraadi võimaliku stsenaariumi.

Vaatlejad on samas märkinud, et Kim Jong-un peab samas arvestama, et USA-le sõnumi saatmine ei muutuks ähvarduseks, mis kahandaks nullilähedaseks võimaluse, et mullu katkenud tuumakõnelused ameeriklastega saaksid jätkuda.

Rahvuslike huvide keskuse Korea ekspert Harry Kazianis ütles Guardianile, et laupäeval toimuv paraad on Kimi võimalus näidata kogu maailmale võimsaid relvi, mis varem olid olemas vaid maailma suurvõimudel, ja teha seda ajal, kuid riik on sanktsioonide all.

Kazianise hinnangul oleks Põhja-Korea jõudemonstratsioon küll murettekitav, kuid USA-lt ei maksa tugevat vastureaktsiooni oodata, sest kahe riigi pingeliste suhete põhjuseks on Põhja-Korea mandritevahelised ballistilised raketid ja tuumakatsetused, mitte avalikud jõudemonstratsioonid.

Vaatlejate hinnangul on laupäevane jõudemonstratisoon seotud ka Põhja-Korea halveneva majandusliku seisu ja teadetega Kim Jong-uni kehva tervisliku seisundi kohta.

Tuumakõnelused Kim Jong-uni ja USA president Donald Trumpi vahel katkesid, kui mullu Hanois toimunud kohtumisel ei jõutud kokkuleppeni.