Leedu seimi 141 kohale on 2482 kandidaati 17 erakonnast. Arvamusküsitlusi juhib kolm erakonda, mille kõigi toetus on 15 kuni 20 protsendi lähedal.

Suurim toetus on eelmiste valimiste ülletusvõitjal, praeguse peaministri Saulius Skvernelise juhitaval Põllumeeste ja Roheliste Liidul. Erakond ütleb, et nende saavutused räägivad iseenda eest ja peamine lubadus on jätkata oma poliitikat. Nende valitsusaajal on tõusnud palgad, pensionid ja sotsiaalhüvitised, aga ka kuidagimoodi juhitud koroonaviiruse pandeemia. Erakond lubab võidelda vaesuse vastu ja vähendada lõhe pealinna ja provintsi vahel. Valitsuse üks pärand on aga maksukärped, mis kriitikute sõnul süvendab riigi avalike teenuste alarahastamist. Skvernelis on jätkuvalt partei peaministrikandidaat.

Teisel kohal on küsitlustes ühendus Isamaa Liit - Leedu kristlikud demokraadid. Olles veetnud kaks viimast valmistsüklit opositsioonis, loodetakse nüüd esile tõusta. Erakond keskendub hariduse ja tervishoiu reformimisele ning majanduse ümberkujundamisele nii, et see tooks kõrgemat lisandväärtust. Noore juhi Gabrielius Landsbergise käe all on partei püüdnud anda endale noorema ja moodsama näo.

Kolmas arvestatav erakond on Sotsiaaldemokraadid. Nemad juhtisid valitsust aastatel 2012–2016. Sel ajal partei lõhenes, kuna selle uus juht Gintautas Paluckas otsustas valitsusest lahkuda. Erakonna mitmed vanad olijad asutasid uue, sarnase nimega partei - Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei, mis jäi valitsusse. Sotsiaaldeokraadid sattusid opositsiooni ja hoidsid seal madalat profiili. Oktoobris 2020 on Paluckas tagasi uhke platvormiga, milles nõutakse tarbimismaksude vähendamist ning rikkuse ja kasumi maksustamist.

Valimiste tulemust on siiski raske ennustada. Viimased arvamusküsitlused on laiendanud nende erakondade nimekirja, mis tõenäoliselt ületavad viieprotsendilise künnise.

Koroona seab piiranguid

Koroonaviiruse tõttu on Leedus üle 30 000 tuhande inimese isolatsioonis. Neist 1500 soovis valimiskasti koju. Nemad hääletasid reedel ja laupäeval ning need sedelid peavad viiruse tõttu seisma vähemalt 24 tundi suletud ümbrikus. Ka pikendati tavapärast kahepäevast eelhääletamist neljale päevale. Hääletamas käis 7,4 protsenti kõigist valijatest.

Hääletajatel paluti valimisjaoskondadesse tulla maskidega ja oma kirjutusvahendiga. Vilniuses on ka spetsiaalne drive-in hääletuspunkt, kus saab oma hääle anda autost väljumata.

Parlamendivalimistel on kaks vooru, teine peetakse 25. oktoobril. Leedu seimivaliistel valitakse 71 saadikut ühemandaadilistest ringkondadest, ülejaäänud 70 kohta aga jagatakse parteinimekirjade vahel üleriigilises ringkonnas.

Pühapäeval kella viieks õhtul oli valimistel osalenud 28,9 protsenti kodanikest. Kui sellele liita eelvalimistel oma hääle andnud, kasvab osalus 40,5 protsendini.

Nauseda ootab uuelt seimikoosseisult paremat dialoogi

Leedu president Gitanas Nausėda ütles valimias käies ajakirjanikele, et ootab parlamendi uuelt koosseisult paremat dialoogi poliitiliste jõudude kui ka seimi ja muude võimuharude vahel.

Riigipea mainis, et Euroopa Liidu rahaline abi annab riigi arengule poliitilise impulsi, kui on olemas strateegia, kuhu vahendid suunata, edastas uudistegaentuur BNS.

"Loodan, et seimisisene dialoog ning dialoog teiste võimuorganitega muutub paremaks," kinnitas president ajakirjanikele pärast seda, kui käis Vilniuses valimas. Ta lisas, et sel juhul oleksid järgmised viis kuni seitse aastat Leedule suurepärased.

Küsimusele, kas president valis muutused või stabiilsuse, vastas Nausėda, et ta valis ambitsiooni vähem omavahel tülitseda, vältida isiklikke rünnakuid ja mõelda rohkem riigile.

President väljendas lootust, et valimised on edukad nende jõudude jaoks, kes mõistavad, mis on üldine heaoluühiskond.