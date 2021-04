Leedu peaminister kahtleb Baltimaade vahel vaba liikumise vajalikkuses

"Arutelud võivad muidugi käia. Kuid arvestades, et otsitakse üle-euroopalist lahendust, kerkib küsimus, millele me peaksime suunama oma pingutused ja mis kiiremini valmis saab," ütles Šimonyte.

"Ma lähenen sellele praktilise elluviimise vaatepunktist, see tähendab, kas meil õigupoolest tekib selleks vajadust. Kui tekib, siis muidugi, see toimis mullu suvel, võib toimida ka tänavu," ütles Šimonyte.

"Kuid mulle näib, et praegu on kõikide Euroopa riikide prioriteet seesama – kaitsepookida võimalikult kiiresti võimalikult palju inimesi ja mitte üksi Baltimaades, vaid ka mujal Euroopa Liidus, et inimesed saaksid rohkem reisida, liikuda, võimalik, et suve lõpus ka kusagil mujal puhata. Selleks valmistatakse ette tehnilisi lahendusi rohelise sertifikaadi näol," lisas Leedu peaminister.