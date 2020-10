Portugali kaitseminister ERR-ile: on aeg kaardistada NATO uut sihti

Portugali kaitseminister Joao Gomes Cravinho viibis Tallinnas ABCD julgeolekukonverentsi raames. Meist kõige kaugemal Euroopas paikneva riigi jaoks ei ole Venemaa eksistentsiaalne oht nagu Balti riikidele. Cravinho hinnangul tuleb aga kogu aeg meeles hoida seda, et elame maailmas, mis on turbulentne ja raske.

"Kaitseministrina pean tekitama tasakaalu, et ei alarmeeriks asjatult ja põhjendamatult avalikku arvamust. Ma ei usu, et paanika tekitamine ja sundima neid mõtlema kaitsekulutuste kahe- või neljakordistamisele on korrektne. Samas on mul kohustus öelda, et elame kontekstis, kus meie julgeolek põhineb koostööl, liitudes, suhetel teiste riikidega. Need on riigid, kellel on tugev mõju," rääkis Cravinho "Välisilmale".

"Olen siin Eestis ja olen vägagi teadlik, et teisel poolel piiri toimub militaarne ülesehitus, mis on suunatud siia ja pole sõbralik. Eesti jagab piiri Venemaaga, kellega Portugalil piiri pole. Kuid kui NATO alliansina satub ohtu - meil on 5. artikkel rünnakuohu jaoks -, kui NATO mureneb, siis meie julgeoleku alus mureneb. Meie ohuhinnang peab olema tihedalt kõrvuti meie liitlaste omadega," lisas ta.

Cravinho tõdes, et praegu on mitu globaalset väljakutset, millesse peab tõsiselt suhtuma. Eelkõige peab ta silmas kliimamuutust.

"See on dünaamika, mis toimub astmeliselt ja siis äkki. Astmeliselt näeme iga aasta planeedi ökoloogilise tasakaalu halvenemist. On olemas tipphetk, mis äkitselt annab tagajärje, inimesed vaatavad tulevikus otsa ja ütlevad, et see oli ootamatu. Kuid see ei tohiks nii olla. Kliimamuutuse mõjud on tulevikus ebastabiilsuse suureks allikaks ja meie jaoks murekohaks," selgitas ta.

Seesama kliimamuutus pakub Portugalile võimalust luua uus geostrateegiline keskus. Cravinho sõnul tekivad uued ligipääsud Arktika ja Musta mere kaudu. Probleemiks on aga kasvav piraatlus.

"Eelmisel aastal toimus 90 protsenti piraatlusest Guinea lahes, mis on mitme riigi piirkond, kellel on suured raskused oma vett kontrollida. See sisaldab kaubandusteed. 80 protsenti Euroopa kaubandusest liigub meritsi. Isegi 40 protsenti Euroopa sisekaubandusest käib meritsi. /.../ Püüdleme selle poole, et Assoori saartele loodaks keskus, mis võiks kasvatada Atlandi riikide ühist strateegilist arusaama. Mitte kaitse allianss ning kindlasti mitte NATO. See oleks koht, kus saaks vaagida ja luua ühist strateegilist arusaama Atlandi riikide jaoks, keda on 60 ringis," rääkis Cravinho.

USA Euroopa vägede äraviimise suhtes jäi kaitseminister diplomaatiliseks ja ütles, et see on sõjaväelaste rida. Alliansi liiget Türgit, kes tekitab probleeme Vahemere idaosas, on aktiivne Süürias ja toetab Aserbaidžaani, ei tohiks Cravinho arvates NATO-st lahkuma sundida. Ta tõi näiteks Portugali, mis oli alliansi asutajaliikmena diktatuur.

"Oleme väga kurvad NATO-s, kui näeme, et Türgi kasutab mõjujõudu - sest nii NATO-s kui ka Euroopa Liidus kehtib välispoliitika ja kaitse küsimustes üksmeele põhimõte -, et tekitada probleeme näiteks Balti riikide uuendatud reageerimiskavale, mis on ju fundamentaalne Balti riikide jaoks," ütles Cravinho.

"Türgi on liitlane. Tahame seda nii hoida. Tahame, et Türgi jätkaks nii nagu minevikuski märkimisväärse panuse andmist kollektiivsesse kaitsesse. Allianss ei läbi selles mõttes eriti head faasi. Kahjuks oleme näinud vastasseisu taset Vahemere idaosas viimaste kuude jooksul jõudmas punkti, kuhu pole varem jõutud. Kuid pole mõtet kaevelda selle pärast. See on deeskaleerumise koht. See on hetk, kus tuua eriarvamused hallatavasse konteksti ja töötada meie vahel välja viis, kus saab igaüks kaitsta riiklikku huvi ilma kollektiivseid huvisid kahjustamata. /.../ Türgil on see kohustus. Meil kõigil on. Sellele me kirjutasime ju alla. See ei ole seaduse täht või leppes täpselt lahti kirjutatud, kuid see on osa 70 aastat kestnud alliansi vaimust."

Küll aga arvab Cravinho, et uuel aastal tuleks hakata arutama alliansi uut sihti.

"USA-s on valimiste-eelne debatt kuu aja pärast toimuvate valimiste eel. See pole hetk, kus teha foto ja öelda, et vaadake seda reaalsust. Ei. See on osa palju pikemast filmist. Minu tunnetus on, et 2021. aasta alguses - ja ükskõik, kes astub Valgesse Majja - on väga hea hetk istuda üleatlandiliste liitlaste keskel ja kaardistada, milline võiks olla meie alliansi, mida nii väga väärtustame, järgmiste aastate tee," sõnas Cravinho.