Kuressaare kaks suuremat elektroonikatööstust Ouman ja Incap on teinud koroonakriisile vaatamata suuri investeeringuid. Ettevõtted kinnitavad, et nende tööd pole kriis mõjutanud. Ka Eestis tervikuna on elektroonikatööstuste tootmismahud aasta teises pooles eelmise aastaga võrreldes isegi kasvanud.

Sellelaadseid trükiplaate, mida Oumanis tehakse, eksporditakse Saaremaalt aastas 18 miljoni euro eest ja need jõuavad üle maailma saunaelektroonikasse ja ventilatsioonisüsteemidesse.

Ettevõttes on 15 aasta jooksul töötanud suurusjärgus 150 inimest, käive on aga selle ajaga kasvanud robotite tõttu 2,5 korda. Kevadise kriisi ajal seisis töö ettevõttes nädal aega, seejärel aga otsustas ettevõte oma tootmisruume hoopis laiendada. Investeeringu suurus on pool miljonit eurot.

"Ilmselt see koroonakriis on sektoriti väga erinevalt mõjunud. Meile on see mõjunud suhteliselt vähe. Selle aasta langus on ca viis protsenti, aga see tuli kõik esimesest kvartalist. Teine ja kolmas kvartal on jällegi parem kui eelmisel aastal. Kuna me tegeleme ventilatsiooni- ja küttesüsteemidega, siis võimalik, et see valdkond ikkagi nii pihta ei saanud, kuna inimesed muretsevad oma hoonete värske õhu pärast," kommenteeris Ouman Estonia juhatuse liige Erik Keerberg "Aktuaalsele kaamerale".

Suuruselt teine elektroonikatööstus Kuressaares, Incap investeeris aga alles hiljuti uude tootmisliini poolteist miljonit eurot. Mõlemad ettevõtted ütlevad, et näevad elektrooniatööstustel jätkuvat arengupotensiaali.

"Ma arvan, et perspektiivi elektroonikatööstuses on küll. Me paneme elektroonikat üha rohkem asjadesse. Me näeme ka maailmatrende, et elektrooniatööstus kolib üha rohkem Euroopasse ja Ameerikasse ehk Aasiast tagasi. Ja see annab võimaluse kasvatada äri ka siin Eestis," kommenteeris Incap Grupi juht Otto Pukk.

Kogu Eesti elektroonikatööstuse käive on aastas suurusjärgus kaks miljardit eurot, toodangust 85-95 protsenti läheb ekspordiks. Tänavusel keerulisel koroonaaastal on sektor suutnud teises ja kolmandas kvartalis võrreldes eelmise aastaga isegi mõne protsendi võrra kasvada.

"Sihtturud on mõnevõrra muutunud. Näiteks Soome ja Rootsi ette on tulnud USA juba mitu aastat järjest, see on väga huvitav näitaja. Me oleme maailmatasemel, me suudame siit tarnida Ameerika turule ja edukalt ka Aasiasse, Vietnami, Hiinasse," loetles elektroonikatööstuse liidu tegevjuht Arno Kolk.

Eestis on kokku ligi 250 elektroonikatööstuse ettevõtet.