Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1267 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 37 testi tulemus osutus positiivseks.

Enim tuli uusi nakatumisi juurde Harjumaale (15), Ida-Virumaale (10) ja Jõgevamaale (9). Üks nakatunu lisandus Pärnumaale ja Võrumaale ning ühe nakatunu puhul on rahvastikuregistris elukoht märkimata.

Haiglaravil on 35 inimest, neist üks juhitaval hingamisel. Uusi COVID-19 surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund, kokku on Eestis surnud 68 koroonaviirusesse nakatunud inimest. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on reedese seisuga 38,45 (neljapäeval 39,88).

Koroonakaardi andmetel on Eestis praegu 511 aktiivset haigusjuhtu, mida on 19 võrra varem kui neljapäeval.

Ida regioonis on seitse aktiivset kollet

Ida-Virumaa uutest juhtumitest neljal juhul saadi nakkus pereliikmete kaudu, kolmel juhul töökohas, ühel juhul hooldekodus ning ühel juhul nakatuti koolis. Ühel nakatumise asjaolud on selgitamisel.

Kokku on ida regiooni tööpiirkonnas seitse aktiivset kollet: Kohtla-Järve kooli koldega on seotud 11 ja Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa inimest. Jõhvi kooli koldega on seotud üheksa ja Jõhvi hooldekeskuse koldega 19 haigestunut. Sillamäe kooli koldega on seotud 34 ja nii-öelda meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud kümme Kohtla-Järve ja Sillamäe haigusjuhtu. Narva töökoldes on seitse inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on 983 inimest, kellest on haigestunud 188.

Tallinna lisandus 13 uut nakatunut

Harjumaa uute juhtumite puhul on kolmel juhul tegemist varasemate haigestunute kontaktsetega, ülejäänud nakatumiste asjaolud on selgitamisel. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada nelja kollet, esimese töökoha koldega on seotud 39, teise töökoha koldega kaheksa ning kolmandas töökoha koldes on seitse haigestunut. Reede hommikuga lisandus uus perekonna kolle viie inimesega. Põhja regionaalosakonna inspektorite jälgimisel on 1245 inimest, kellest 225 on haigestunud.

Jõgevamaale lisandunud üheksajuhtumi puhul on tegemist nakatumisega töökohal. Võrumaa juhtumi nakatumise asjaolud on täpsustamisel. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 565 inimest, kellest 59 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on kaks kollet – töökoha kolle Võrus 24 inimesega ja Jõgevamaa töökoha kolle 18 inimesega.

Rahvastikuregistri järgi Pärnumaale tulnud uus nakatunu elab tegelikult Harjumaal ning juhtum on üle antud põhja regionaalosakonnale. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 47 inimest, kellest 17 on haigestunud. Regionaalosakonna jälgimisel on üks perekondlik kolle Saaremaal (kuus nakatunut).

Uus testimispunkt Sillamäel

Reedel avatakse Ida-Virumaal uus, kolmas testimispunkt. Sillamäel, Kesk 28 (ujula juures) saavad anda saatekirjaga inimesed eelnevalt aja broneerides koroonaviiruse ninaneelu proovi. Peale saatekirja saamist saab endale ka ise aja panna koroonatestimine.ee "Patsiendile" alt.

Kokku on Eestis Medicumi ja SYNLAB-i eestvedamisel 18 testimispunkti. Koroonatestimine.ee leheküljel saab ka kõikidesse teistesse testimispunktidesse saatekirja olemasolul samuti aegu broneerida ning infot testimise, tulemuste jm seotu kohta eesti ja vene keeles.

Eestis on kokku tehtud üle 240 000 esmase testi, nendest 4017 ehk 1,67 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.