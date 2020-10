Viimase ööpäevaga tuvastati Lätis 188 uut koroonaviiruga nakatunut, mis on kõrgeim ööpäevane nakatunute arv, teatas nakkushaiguste ennetamise ja kontrolli keskus.

Ööl vastu laupäeva suri üks COVID-19 haige, kes kuulus vanuserühma 60-65.

Reedel tehti Lätis 5332 koroonatesti, positiivseid teste oli 3,5 protsenti. Kui positiivsete testide arv testide koguarvust tõuseb üle kolme protsendi, peetakse nakkuse levikut kiireks ja kontrollimatuks.

Kokku on Lätis leidnud kinnitust 3392 inimese nakatumine koroonaviirusse. Hetkel on haiglaravil 69 COVID-19 patsienti, kellest kuue seisund on raske.

Ka Leedus suri ööpäevaga üks inimene

Leedus lisandus viimase ööpäevaga 228 uut koroonajuhtu ning suri üks inimene.

Laupäeva seisuga on Leedus kokku kinnitatud 7269 COVID-19 juhtumit.

Soomes lisandus ööpäevaga 160 koroonapositiivset

Soomes tuli viimase 24 tunniga juurde 160 nakatunut. Enim ehk 128 haigusjuhtu lisandus Helsingi ja Uusimaa piirkonda.

Soomes on kokku registreeritud 13 293 positiivset koroonatesti.