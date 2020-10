Uued koroonapiirangud pahandavad Põhja-Inglismaa suurlinnu

Peaminister Boris Johnson peaks uued piirangud esmaspäeval välja kuulutama. COVID-19 nakatunute arvud on taas tõusuteel, eriti Inglismaa põhjaosas, ning suureneb ka koroonasurmade arv, mis on praegu rohkem kui 42 000 ja niigi Euroopa kõrgeim.

Pärast seda, kui valitsuse plaan meediasse lekkis, on Johnson olnud kriitikatule all ning annab pärast nädalavahetusel peetud konsultatsioone tema meeskonna ning piirkondlike juhtide vahel algaval nädalal ülevaate parlamendile.

Rahandusminister Rishi Sunak ütles reedel, et tasub kuni kaks kolmandikku töötajate palkadest ettevõtetele, mis uue süsteemi kõrgeima kolmanda taseme liikumispiirangu reeglite kohaselt talvekuudeks end sulgema peavad.

Kuid linnapead, nende seas ka Manchesteri ja Liverpooli meerid teatasid, et uus toetus on murettekitavalt madalal miinimumpalka saavate töötajate nagu baari- ja köögitöötajate jaoks ning inimestele, kes on iseenda tööandjad nagu taksojuhid ja turvamehed.

Manchesteri linnapea Andy Burnham, kes esindab 2,8 miljonit elanikku, teatas, et Johnsoni kabineti "mõjukas töötaja" ütles, et Sunaki pakett "pole läbiräägitav".

"Väljendan avalikult oma pahameelt selle üle, et mulle öeldakse, et mõju inimeste eludele "pole läbiräägitav"," teatas ta pressikonverentsil koos Liverpooli, Sheffieldi ja Newcastle'i linnapeaga, kes kõik on opositsioonilise tööpartei liikmed.

"Ma lihtsalt ei lepi sellega. Me ei sunni oma elanikke jõulude ajal raskusi kannatama ega lase äridel põhja minna," lausus Burnham.

Avalikus kirjas kutsusid linnapead üles konservatiivseid parlamendiliikmeid, kes detsembris toimunud üldvalimistel võitsid terve rea seni leiboristide kontrolli all olnud valimisringkondi Põhja-Inglismaal, piirangutele vastupanu osutama.

"Ma ei välistaks õiguslikku väljakutset, kui poliitiline väljakutse ei toimi," teatas Burnham ning soovis teada, miks kohtleb valitsus kõige madalapalgalisemaid erinevalt neist töötajatest, kelle palga maksab praegu 80 protsendi ulatuses valitsus.

Kolmetasandilise süsteemi mõte on tuua selgust tervet Inglismaad hõlmavasse reeglite rägastikku, mis on tekkinud pärast nakkusjuhtude uut tõusu septembris.

Regionaalminister Robert Jenrick ütles BBC raadios, et uues lähenemises on "lihtsad üleriigilised reeglid" piirangute karmistamiseks seal kus vaja, aga ka suuremad vabadused kohalikele omavalitsustele edasiste meetmete kehtestamiseks koostöös valitsusega.

Mitmele Põhja-Inglismaa suurlinnale on kehtestatud suhtlemist puudutavaid piiranguid nagu erinevate majapidamiste liikmete kokkupuute keeld, kuid Lõuna-Inglismaa on praegu rangematest piirangutest pääsenud.

Šotimaal, Walesis ja Põhja-Iirimaal on kohalikud valitsused ja eraldi tervishoiusüsteem. Šotimaa keskosa pubid suleti veidi rohkem kui kaheks nädalaks, et püüda ohjeldada lähikontakti kaudu nakatumist.