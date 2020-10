Popov: koroonameetmed on olnud tõhusad

Lisaks sellele, et koroonaviirusesse nakatumise näitaja on Eestis Euroopa üks madalamaid, on Eesti ka nende riikide seas, kus nakatumise näitaja pole viimastel nädalatel tõusnud, vaid on isegi languses, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Arkadi Popovi sõnul on rakendatud meetmed olnud tõhusad ja inimesed järgivad neid. Nii on ära jäänud mitmed üritused ning nakatunud ja lähikontaktsed on püsinud kodus.

"Meil on olnud väga konkreetsed kolded konkreetsetes kohtades ja õnnestus need võtta kontrolli alla suhteliselt kiiresti. Inimesed, kellega epidemioloogid ja inspektorid terviseametist võtsid ühendust, käitusid väga-väga mõistlikult ehk nad täitsid kõik need reeglid," selgitas Popov.

"Kõik meetmed on välja töötatud koostöös teadlastega ja koostöös ekspertidega just selleks, et viiruse levikut tõkestada. Ja praegu võib öelda, et nendest on olnud ka kasu," sõnas Kiik.

Kõik ei ole veel sugugi korras. Popov ütles, et hea oleks, kui nakatumise näit 100 000 elaniku kohta oleks väiksem kui 15.

"Me täna peame jätkama samas vaimus, me peame liikuma selles suunas, et uuesti see kõver ei jookseks üles," ütles ta.

Kiik hoiatas mugavaks muutumise eest, sest viirus pole kuhugi kadunud. Teistes riikides on nakatumiste arv järjest tõusmas.

"Võitlus COVID-ga pole kaugeltki läbi, vaid me oleme alles algusfaasides. Lõpliku võidu võib-olla saavutame siis, kui meil on reaalselt kättesaadav efektiivne vaktsiin ja osa elanikkonnast on Eestis ja maailams vaktsineeritud," rääkis minister.