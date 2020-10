Alates esmaspäevast saavad Soomest, Lätist ja Leedust Eestisse naasvad inimesed teha 48 tundi enne piiriületamist koroonatesti. Kui selle tulemus on negatiivne, siis ei pea nad jääma eneseisolatsiooni.

Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja Eva Lehtla ütles ERR-ile, et enne Eestisse tulemist saab teha testi ning kui see on negatiivne, siis eneseisolatsiooni kohustust ei teki.

Samas, kui inimene pole enne Eestisse tulemist testi teinud, saab ta selle anda ka Eestis, kuid siis peab ta kuni testitulemuse selgumiseni viibima eneseisolatsioonis, sõnas Lehtla. Kui test on negatiivne, saab inimene jätkata igapäevatoimingutega.

"Kõikidele välismaalt Eestisse tagasi pöörduvatele inimestele on test tasuta," ütles Lehtla.

Ta täpsustas, et kui tulla maismaad pidi Lätist või Leedust, siis piiripunktides testimisvõimalust pole ning kui test on lähteriigis tegemata jäänud, tuleb endale testitegemiseks aeg panna kinni mõnes avalikus testimispunktis.