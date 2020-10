Ratas: Mart Helme sõnad halvendavad tugevalt koalitsiooni tervist

Täna te presidendiga arutasite seda, mida Mart Helme on öelnud. Mis on teie enda järeldus, mis nüüd edasi saab?

Jah, presidendiga oli telefonikõne, see vastab tõele. Aga mitte ainult sellest telefonikõnest, vaid minu järeldus on see, mida ma ka ütlesin eile välja oma kommentaaris. Ma kuidagi ei pea õigeks, et me kedagi Eestist ära ajame. Kõik Eestimaa inimesed, kes siin elavad, sõltumata nende soost, vanusest, rahvusest, seksuaalsest sättumusest või mingitest muudest tunnustest, on oodatud Eestimaal elama. Ma ütleks, et kõik on oodatud ka tagasi pöörduma Eestimaale, kes täna siin ei ela.

Me seisame iga inimese õiguse eest. Me seisame selle eest, et iga inimese õigus oleks kaitstud, aga ka tagatud. Ja loomulikult, Eestis on inimõigused kaitstud ja tagatud.

Kas te olete Mart Helmega ka rääkinud sellest väljaütlemisest? Mida ta ise on öelnud selle kohta?

Jah, ma olen täna temaga rääkinud ja selge on see, et see sõnavõtt on selles mõttes täielikult ju sisutühi, et ega valitsus ei hakka sellist poliitikat mitte kunagi rakendama, valitsus lähtub oma töös Eesti Vabariigi põhiseadusest, õigusaktidest. Aga lähtub ka koalitsioonileppest, kus ei ole ei EKRE, Isamaa ega Keskerakond mitte kunagi sellistes põhimõtetes kokku leppinud.

Meie väärtuspõhimõtted on hoopis teised olnud. Need on olnud need, et Eesti inimesed saaksid siin, Eestis turvaliselt ja hästi elada, inimõigused oleks tagatud, kaitstud.

Tema väide on see, et tema ei soovi ühegi inimese lahkumist Eestist, ma pean silmas siis Mart Helmet. Kui ma temaga vestlesin, ma küsisin, kas ta peab seda õigeks, ta ütles, et teda on selles intervjuus valesti mõistetud. Aga loomulikult, ütleme, et ka see suhtumine või ka kaudselt mingi viide sellele ei ole kuidagi õigustamist väärt ja kindlasti ma taunin seda.

Kas kodurahu huvides - nii koalitsiooni enda kodurahu huvides kui ka nendele inimestele mõeldes, kes tundsid ennast sellest sõnavõtust puudutatuna - Mart Helmega oli ka juttu, et ta võiks ise astuda tagasi?

Ma arvan, et eks seda olukorda, mis on hetkel tekkinud, me peame kindlasti arutama edasi. Koalitsiooninõukogu koguneb järgmise nädala alguses, ma usun, et siis soovitakse seda arutada kõikide partnerite poolt.

Aga kindlasti see sõnavõtt või see intervjuu minu jaoks on väga häiriv ja olgugi, et ma tean ju, et nende sõnade taga tegelikult tegevust ei ole, see on olnud selline EKRE puhul, et tehakse suur retoorika, aga sisuliselt ju nii ei juhtu. Ja ei saagi juhtuda, sest on selge, et vähemalt tänane valitsus peab oluliseks Eesti inimõigusi ja nende tagamist siin Eestis. Ja kellegi väljaajamist, noh see on absurd, ma ütlen.

Opositsioonipoliitikud on teinud juba ettepanekuid, et pärast seda sõnavõttu võiks abielureferendumi ära jätta, selle, mis on koalitsioonilepingus kirjas. Mida te sellest arvate?

See, et sellisel kujul, mis on hetkel koalitsioonilepingus kirjas, mis räägib sellest, et me läheme põhiseadust muutma, on ju juba täna selge, ka sellest, mida on õiguskantsler kirjutanud ja on kirjavahetus olnud peapiiskopiga, et minna põhiseadust muutma, seda võimalust täna ei ole, sest riigikogus lihtsalt 61 häält ei ole. Nii et kas rahvahääletus tuleb lihtsalt muu riigielu küsimuse osas, seda koalitsioon on leppinud põhimõtteliselt kokku. See, millal ta tuleb, eks seda ajalist seisu peab vaatama.

Aga selge on see, et igasugused sellised väljaütlemised, olgugi, et need on sisutühjad, seal taga ei ole mingit katet, loomulikult see kogu koalitsiooni tervist ja toimimist halvendab päris tugevalt.

Te ise ei tunne, et see võib olla selline nagu viimane tilk karikas selles mõttes, et nii Mart kui ka Martin Helme on ikka mõne kuu tagant teinud selliseid sõnavõtte, mida te olete pidanud peaministrina siluma?

Ei, ma ei silu täna ühtegi EKRE sõnavõttu. Ma lihtsalt ütlen, mis on reaalne seis. Samas ma tunnen ka seda vastutust, et tänasele valitsusele on reaalne seis tegeleda igapäevaselt COVID-19 teemadega, tegeleda majandusküsimustega, tegeleda Eesti inimeste tööhõive tegevustega ja see on loomulikult väga raske, väga keeruline.

Aga ma arvan, et me oleme andnud siin endast endast parima. See, missuguseks kujuneb edasine poliitiline käekäik, siin peavad loomulikult kõik partnerid vaatama peeglisse, et kas see soov on edasi minna või ei ole edasi minna. Aga ma veelkord ütlen, et isegi sellised loosungilikud laused või vastused, mida antakse, mis on täiesti absurdsed, mis on täiesti ilma katteta, isegi need kindlasti halvendavad koalitsiooni toimimist kindlasti.