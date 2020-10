Siseminister Mart Helme ütles, et las geid jooksevad Rootsis, mitte Rootsi, sõnas EKRE esimees Martin Helme ja täpsustas, et lauset lihtsalt tõlgiti valesti.

Helme kirjutas Facebookis, et on vale väita, nagu sooviks Mart Helme või EKRE Eestist inimesi välja saatma hakata.

"Mart ütles, et jooksku ringi Rootsis ja sedagi, et Rootsis suhtutakse homodesse sõbralikumalt kui Eestis. Kas vähese keeleoskuse või pahatahtlikkuse tõttu on lause tõlgitud valesti ning valet tiražeeritud," kirjutab erakonna esimees.

Helme kirjutas, et Rootsi seadused on Eesti omadega võrreldes homoseksuaalidele soodsamad ning selle avalik nentimine ei tohiks kaasa tuua hukkamõistu.

"Me teeme ise oma seadused nii, nagu meile meeldib. Rootsi teeb ise omad seadused, nii, nagu neile meeldib. Ja Euroopas saavad inimesed liikuda ühest riigist teise vastavalt sellele, kuidas neile parem tundub," sõnas Helme.

Helme sõnas, et praegu on käivitatud rünnak.

"Eestis üritatakse kehtestada homototalitarismi, kus – apelleerides põhiseadusele – üritatakse meile selgeks teha, et me ei tohi teatud teemadel sõna võtta või arvamust omada. Et on teatud liberaalide poolt puutumatuks kuulutatud teemad ja inimgrupid, kelle kohta ei tohi kriitikat väljendada. Teemade nimekiri muide täieneb kiirelt," ütles Helme.

EKRE esimees võrdles avalikult sõna võtmist ka BLM-liikumisega (Black Lives Matter – toim.), öeldes, et teatud teemadel tohib kõneleda ainult heakskiidetud sõnavaraga.