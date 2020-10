Opositsiooniliidrid nõuavad Mart Helme tagasiastumist

Reformierakonna juht Kaja Kallas kommenteeris sotsiaalmeedias, et Helme väljaütlemised Deutsche Welles on näide sellest, miks EKRE-t ei oleks tohtinud valitsusse võtta.

"Vaenamine, valetamine ja Eesti maine kahjustamine on praeguse koalitsiooni ainuke sisu. Keskerakond allutas end EKRE väärtustele momendil, kui kutsus EKRE valitsusse. Peaminister võibki tragikoomiliselt jääda tsiteerima koalitsioonilepet, kus lubati sidusat ühiskonda. See tekst ja peaministri sõna ei maksa ammu enam midagi," kirjutas Kallas.

"Seda, et Mart Helme ei sobi ministirametisse teame me juba ammu. Aga mida keegi ei mõista on, kuidas peaminister ei näe suurt pilti ega mõista seda kahju, mida Eestile tehakse. Ma ei usu, et ükski peaminister soovib tegelikult endast maha jätta moraalselt varemetes ja vaenamisest kurnatud Eesti. Nädalavahetus on hea aeg eeltoodu üle mõtiskleda. Loodan, et Jüri Ratas võtab end kokku ja käitub kordki nagu peaminister. Ja vabastab Mart Helme ministriametist," lisas ta.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar nõudis samuti Helme ametist vabastamist.

"On absurdne, et Eesti Vabariigi valitsusse kuulub minister, kes vaenab meie inimesi ja tõrjub meie liitlasi ja kõigele lisaks õigustab ja imetleb naaberriigi diktaatorlike kalduvustega riigipead. Kuidas on võimalik, et siseminister, kes nagu ka peaminister Jüri Rataski tunnistas, läks ilmselgelt vastuollu Eesti põhiseadusega, on ikka veel ametis?" kirjutas Saar.

"Ratasel on tagumine aeg Mart Helme ministriametist vabastada. Kui ta seda ei tee, siis on talle peaministritool olulisem kui meie põhiseadus, julgeolek ja Eestimaa inimesed. Kas ta on tõesti valmis koos EKRE-ga, kes üritab erineval moel meie demokraatlikke põhimõtteid lörtsida, Eesti riiki ja Eesti inimesi hästi teeninud põhiseaduse prügikasti viskama?" lisas ta.

Eesti 200 juht Kristina Kallas leiab, et Ratas ei saa enam piirduda vaid Helme noomimisega.

"Jüri Ratas, seekord ei saa sa minu arust enam piirduda vaid noomitusega. Sa ütlesid, et olete kokku leppinud, et esindate kõiki Eesti inimesi ning edendate Eestit, mille liikmed tunnevad end turvaliselt. Ma väga toetan sind nendes põhimõtetes, mistõttu pead sa praegu võtma vastutuse ja ka oma tegudega seisma kõigi Eesti inimeste eest. Seisa oma sõnade ja Eesti põhiseaduses sätestatud väärtuste eest seekord lõpuni."

Siseminister Mart Helme andis Deutsche Welle ajakirjanikule Konstantin Eggertile venekeelse intervjuu, milles ütles, et geid võiksid minna Rootsi, sest seal vaadatakse neile viisakamalt kui Eestis.

Deutsche Welle ajakirjanik Konstantin Eggert küsis muu hulgas Helmelt, kas geid tungivad peale ja ujutavad eesti rahva üle. "Las jooksevad Rootsi. Seal on kõik olemas, kõik vaatavad nende peale viisakamalt," ütles Helme.

"Kas teie vaatate ebaviisakalt?" küsis Deutsche Welle. "Mina vaatan tõesti ebasõbralikult," vastas Helme.

"Tänapäeval nimetatakse seda homofoobiaks," märkis Deutsche Welle. "See ei ole homofoobia. Ma ütleksin, et need inimesed, kes räägivad, et meie referendumit ei ole vaja, on heterofoobid. Nad trügivad heteroseksuaalide voodisse. Nemad trügivad, mitte meie ei trügi nende voodisse. Kui nemad võivad teha oma homopropagandat, siis võime meie teha ka teist propagandat," vastas Helme.

Peaminister Jüri Ratas (KE) tegi sotsiaalmeedias Helme intervjuu peale pöördumise, milles ütles, et koalitsiooni loomisel lepiti kokku teistsugustes väärtushinnangutes.