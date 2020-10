Seeder: Helme väljaütlemisi tuleb teadlikult ignoreerida

Seeder ütles, et tema hinnangul ei olnud siseminister Mart Helme väljaütlemised ministrile kohased ega selle ametipositsiooni väärilised.

"Minu soovitus on mitte tähelepanu pöörata, sest nende sõnade ja väidete taga ei ole midagi, need on tühjad. Eestis on inimõigustega kõik korras, kedagi taga ei kiusata," sõnas Seeder.

Seedri sõnul on tegemist EKRE teadliku poliitilise taktikaga saada läbi vastandumise tähelepanu ning tema hinnangul on kahetsusväärne, et opositsioon ja meedia sellega kaasa lähevad.

"Kui me pikema ajaperioodi jooksul selliseid avaldusi ignoreerime, siis kaovad need ära," selgitas Seeder ja ütles, et Helme väljaütlemised ilmselt Saksamaal uudiskünnist ei ületa.

Küsimuse peale, kas sarnaselt opositsiooniparteide juhtidele on ka Isamaa esimees kaalunud siseministrit umbusaldada, vastas Seeder eitavalt.