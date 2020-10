Austraalias läbi viidav spionaaž on ületanud külma sõja aegse taseme, ütles teisipäeval Austraalia luurejuht.

Mitmed Austraalia poliitikud on sattunud juurdluste keskmesse seoses kahtlustega, et nad tegutsevad mõne välisriigi, peamiselt Hiina, mõjuagendina.

Avalikest kommentaaridest reeglina hoiduvad Austraalia luurejuhid on selles küsimuses ebatavaliselt palju sõna võtnud.

"Austraalia huvide vastu tegutseb rohkem välisluurajaid ja nende abilisi kui külma sõja kõrgajal," ütles Austraalia vastuluureameti juht Michael Burgess. Austraalias elavaid välismaalasi jälgivad ja ahistavad välisriikide valitsused, ütles ta.

Sealjuures on sattunud sihtmärgiks Hiina Xinjiangi regioonist pärit ja Austraalias elavad uiguurid ning Hongkongist saabunud tudengid, kes õpivad Austraalia ülikoolides.

Burgess sõna "Hiina" oma pöördumises seadusandjatele Canberras ei kasutanud.

Välisluure ja diasporaa mõjutamine pole midagi vähemat, kui rünnak Austraalia suveräänsuse vastu, hoiatas ta.

Mitmed Austraalia poliitikud on sattunud skandaalidesse seoses annetuste vastuvõtmisega Pekingiga seotud doonoritelt.

Austraalia poliitikud on head sihtmärgid, et varastada saladusi ja manipuleerida otsustusprotsessi, ütles Burgess.

"Me näeme asitõendeid sellest, et luureteenistused üritavad pettusega töödelda poliitikuid kõigil valitsuse tasanditel, et edendada välisriikide huve," ütles ta.

Luurejuhi eelkäija Duncan Lewis hoiatas eelmisel aastal, et Hiina eesmärgiks on Austraalia poliitilise süsteemi üle võtmine. Ta tõi välja Hiina agentide suured annetused Austraalia parteidele, mis on osa suuremast kampaaniast, mis hõlmab ka meediat ja Austraalia ülikoole.