BBC käsutuses on koonduslaagrite ohvrite, tunnistajate ja valvurite tunnistused, teatas The Times.

"Tunnistused on ühed kohutavamad tõendid, mida ma olen näinud," ütles Hiina poliitika juhtivekspert Adrian Zenz.

Zenz on paljastanud varem Hiina koonduslaagrite ametlikke dokumente ja teatas esimest korda interneerimislaagrites toimuvatest massilistest steriliseerimistest.

"Tunnistused kinnitavad kõige halvemat, mida oleme varem kuulnud. See annab autoriteetseid ja üksikasjalikke tõendeid seksuaalse kuritarvitamise ja piinamise kohta tasemel, mis on selgelt suurem, kui me oletasime," lisas Zenz.

Ühe tunnistajast naise Tursunay Ziyawuduni sõnul grupivägistati teda kolmel korral.

"Naised viidi igal õhtul ühiskambritest välja vägistamiseks," ütles Ziyawuduni.

18 kuud koonduslaagrites viibinud Xinjiangist pärit kasahhi naise Gulzira Auelkhani sõnul oli ta sunnitud uiguuri naistel riided eemaldama ja käeraudadesse panema, enne kui jättis nad üksi Hiina meestega.

"Minu ülesanne oli eemaldada nende riided vööst kõrgemal ja panna nad käeraudadesse, et nad ei saaks liikuda. Siis jätsin naised tuppa ja sisse astus mees - mõni hiinlane väljastpoolt laagrit või politseinik. Istusin vaikselt ukse kõrval ja kui mees toast väljus, viisin naise duši alla," ütles Auelkhan BBC-le.

Peking eitab kõiki süüdistusi uiguuride väärkohtlemises.

"BBC aruanne oli täiesti ilma faktilise aluseta ja tegemist on valeandmete levitamisega," ütles Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Wang Wenbin.

Hiina endine suursaadik USA-s Yang Jiechi kutsus USA presidenti üles loobuma oma eelkäija ekslikust poliitikast Hiina suhtes ja lõpetama riigi siseasjadesse sekkumise.

"USA peaks lõpetama sekkumise Hongkongi, Tiibeti ja Xinjiangi asjadesse, mis on kõik seotud Hiina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkusega," ütles Yang Jiechi.

USA uus välisminister Antony Blinken ütles aga, et toetab Trumpi varasemat karmi lähenemist Hiina suhtes.

"Need julmused on šokeerivad ja sellel peavad olema tõsised tagajärjed," ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja.