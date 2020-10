Koroonatesti kehtivusaeg jääb inimestele segaseks

Enamik avalikke koroonatestimise punkte nädalavahetusel ei tööta. Nii on tekkinud haiglaravile minejatel mure, kas nende reede hommikul antud koroonaproovist piisab, et esmaspäeval haiglasse pääseda, sest terviseameti juhise järgi ei tohi test olla vanem kui 48 tundi.

Pealinnast pärit patsiendil palus Valga haigla operatsioonile tulles võtta kaasa kargud ja negatiivse koroonatesti. Karkude leidmine ei ole Tallinnas probleem, küll aga tekitas küsimusi koroonatesti tegemise aeg.

Operatsiooni ootav patsient ei tea, kes peaks talle andma saatekirja testimisele või tuleb tal see omast taskust kinni maksta. Raviarsti sõnul on Valgas küll reedel võimalik testi teha, aga selgusetuks jäi, kas tulemus kehtib esmaspäeva hommikul või tuleb nädalavahetusel otsida üles mõni üksik avatud koroonaproovide võtmise punkt, et proovi vastus mahuks 48 tunni sisse.

"Kui ta ikka reedel saab selle testi tehtud, siis esmaspäeval ei saada keegi teda sellega tagasi," selgitas Valga haigla juht Margus Ulst.

Kuigi koroonaviirus pole Valgamaale praktiliselt jõudnud, möönab Ulst, et olude muutumise tõttu tuleb ka neil senist töökorraldust muuta.

"Just täna seoses sellega, et see olukord on ärevaks läinud, andsime välja uue sisemise korra, et nüüd tuleb testida kõik aerosoole genereerivate protseduuride patsiendid, need on narkoosiga operatsioonid ja ka hambaravi, aga ka muud meditsiinilised tegevused, kus tekib n-ö aerosoole," rääkis haiglajuht.

Ulsti sõnul peaks neile ravile tulija küsima koroonatestiks vajaliku saatekirja perearstilt ning testi ei pea andma Valgas, selle võib teha oma kodukandis.

Terviseameti juhiste järgi tuleb koroonatest teha kuni 48 tundi enne protseduuri. Ameti pressiesinadaja Eike Kingsepa sõnul piisab esmaspäeval haiglasse minnes reede hommikul antud proovist, sest arvesesse võetakse seda hetke, kui proovi tulemus tuli.

Saatekirja testimisele peab terviseameti kinnitusel andma haigla, kus operatsioon või vastuvõtt toimub. Nii on see korraldatud Põhja-Eesti regionaalhaiglas, kus kehtib alates oktoobri algusest kord, et plaanilisele ravile tulijad peavad olema testitud kaks-kolm ööpäeva enne haiglasse tulekut.

"Testimise korraldab meie haigla. Kui tegemist on Tallinna või Harjumaa inimesega, siis nad saavad anda seda testi siin, kohapeal või kui tegemist on mujalt maakondadest pärit inimestega, siis me anname selle inimese andmed meie partnerile Synlabile, kes korraldab testimise sõltuvalt maakonnast, kus see inimene elab," selgitas Põhja-Eesti regionaalhaigla infektsioonikontrolli talituse juhataja Mait Altmets.

Kui testi vastus haiglasse ei jõua, siis Altmetsa sõnul ei jäeta seetõttu operatsiooni ära. Vajadusel tehakse kohapeal uus test või püütakse tehtud testi vastus andmebaasidest üles leida.

"Me kindlasti soovitame umbes paar nädalat enne plaanitavat ravi olla askeetlik oma käitumises, mitte käia rahvarikastes kohtades, pidudel, kui see vähegi võimalik on. Ühistranspordis liikudes tuleks maski kasutada," ütles Altmets

Ida-Tallinna keskhaiglas on kaugemalt Eestist tulijate jaoks olemas nn hall ala, kus patsiente testitakse hommikul ja lõunal. Sinna kutsutakse patsiendid kas üks päev enne hospitaliseerimist või hospitaliseerimispäeva hommikul.

Avalike koroonaproovide võtmise punktide lahtiolekuajad sõltuvad laekuvatest saatekirjadest ja viiruse levikust. Avaliku testimise kommuniktasioonijuhi Gerly Kedelaugu sõnul on lähinädalad planeeritud alljärgnevalt:

Haapsalu: E,K,R 10:00-13:00

Hiiumaa: E,K,R vastavalt vajadusele

Kohtla-Järve: E-R 09:00-11:00, vajadusel ka nädalavahetusel

Kuressaare: E-R 08:00-11:00 ja P 11:00-12:00

Mustamäel: E-R 10:00-18.00

Narva: E-R 10:00-16:00, L 10:00-14:00

Paide: E,K,R 15:00-17:00

Pärnu: E-R umbes 2-3h, kellaajad varieeruvad, vajadusel ka nädalavahetustel

Rakvere: E-R 16:00-19:00, vajadusel pikendatakse

Saku SH: E-R 8:00-18:00, L 11:00-17:00, P 09:00-15:00, vajadusel pikendatakse Sillamäel E-R 12:00-14:00, nädalavahetusel vastavalt vajadusele

Tallinn:

Punane tn: E-R 11:00-17:00, vajadusel pikendatakse

Lauluväljak: E-R 10.00-18.00, L-P 09:00-15:00

Tartu E-R 8:00-16:00, L 8:00-12:00

Viljandi 2-4 korda nädalas, korraga 1-2h, vastavalt vajadusele

Võru 2-4 korda nädalas, korraga 1-2h, vastavalt vajadusele

Lisaks teenindavad mobiilsed brigaadid vajadusel seal piirkonnas, kus hetkel testimist kohapeal ei toimu.