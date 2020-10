Tanel Kiik: ühegi partei maailmavaade ei tohi olla vastuolus põhiseadusega

Kiik rääkis "Ringvaates", et praegu on EKRE-l mõttekoht, kas erakond mõistab, mis on kokkulepitud valitsuses, põhiseaduses ja võrdse kohtlemise seaduses või soovib panna enda valimisplatvormi või isiklikud seisukohad sellest kõrgemale.

"Valitsuse liikmena see ei ole võimalik," sõnas ta.

"Ma arvan, et ühegi erakonna maailmavaade ei saa Eestis olla vastuolus põhiseadusega. See pole ka seadusega lubatud. Ehk et ei ole võimalik öelda, et ühed inimesed on rohkem väärtuslikud, teised on vähemväärtuslikud, kolmandad on seal kuskil keskel. Eesti elanikud on seaduse ees võrdsed ja nii tuleb valitsuse liikmetel ka neisse suhtuda," rääkis Kiik.

Seda, kuidas valitsuskoalitsioon edasi läheb, on Kiige sõnul keeruline öelda, kuid olukord on keeruline.

"Tõsi on see, et hommikused väljaütlemised olukorda kindlasti ei parandanud. Ei ole siin ju küsimus selles, et ükski koalitsioonipartner oleks kuidagimoodi rünnanud EKRE väärtusi. Vastupidi, EKRE antud juhul ründas Eesti Vabariigi põhiseaduslikke väärtusi. See on konflikti tuum."

Helme skandaalne intervjuu Deutsche Wellele

Siseminister Mart Helme andis Deutsche Welle ajakirjanikule Konstantin Eggertile venekeelse intervjuu, milles ütles, et geid võiksid olla Rootsis, sest seal vaadatakse neile viisakamalt kui Eestis.

Deutsche Welle ajakirjanik Konstantin Eggert küsis muu hulgas Helmelt, kas geid tungivad peale ja ujutavad eesti rahva üle. "Las jooksevad Rootsis. Seal on kõik olemas, kõik vaatavad nende peale viisakamalt," ütles Helme.

"Kas teie vaatate ebaviisakalt?" küsis Deutsche Welle. "Mina vaatan tõesti ebasõbralikult," vastas Helme.

"Tänapäeval nimetatakse seda homofoobiaks," märkis Deutsche Welle. "See ei ole homofoobia. Ma ütleksin, et need inimesed, kes räägivad, et meie referendumit ei ole vaja, on heterofoobid. Nad trügivad heteroseksuaalide voodisse. Nemad trügivad, mitte meie ei trügi nende voodisse. Kui nemad võivad teha oma homopropagandat, siis võime meie teha ka teist propagandat," vastas Helme.

Intervjuu tõttu nõuavad Helme tagasiastumist opositsioonierakonnad Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik erakond. Helme suhtes oli ka