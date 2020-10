Nädalavahetusel lahvatanud skandaali tuules jagasid riigikogus ajakirjanikele kommentaare lisaks Martin Helmele ka siseminister Mart Helme (EKRE), peaminister Jüri Ratas (KE) ja haridusminister Mailis Reps (KE), kes osalesid oma fraktsioonide koosolekutel.

Helme ütles ajakirjanike ees, et koalitsioonipartner Keskerakond ja peaminister Jüri Ratas on otsustanud EKRE-t selja tagant rünnata.

"Meie koalitsioonikaaslane kogu oma erakonna juhtkonna tasandil tuleb meile selja tagant kallale meie kõige põhilisemas väärtusküsimuses. Et nad seda tegid, on nende valik, on nende teadlik ja tahtlik otsus," ütles Helme.

Helme ütles, et ta ei tea, mis on Keskerakonna eesmärk aga kindlasti ei saa Keskerakonna rünnaku põhjus olla Mart Helme intervjuu Deutsche Wellele.

Helme kinnitas, et EKRE Mart Helmelt siseministri kohalt tagasi ei kutsu ja kui Mart Helme peaks valitsusest peaministri või riigikogu tõttu lahkuma, on valitsuskoalitsioonil lõpp.

"Kui nüüd tekib küsimus sellest, kas peaminister usaldab siseministrit, siis see on teisene teema. Küsimus on, kas meie erakond usaldab peaministrit. Sest peaminister ja peaministri partei on teadlikult otsustanud rünnata selja tagant väärtusteemal oma koalitsioonikaaslast ja see on meie jaoks probleem," lausus Helme.

Helme sõnul soovib EKRE koalitsiooni jätkumist ja soovib probleemi lahendada.

Ta märkis, et EKRE jaoks on vastuvõetamatu, et nende põhilist tuumikväärtust - seista traditsioonilise perekonna eest - soovitakse keelata.

"Kui on Eestis mõni inimene, kes avastas reedel, et meie erakond seisab traditsiooniliste väärtuste eest ja on vastu homoagendale, siis see inimene on eilane," märkis Helme.

"Meie jaoks on küsimus ka põhiseaduslikes väärtustes. Põhiseaduse paragrahv 41 ütleb, et kõigil on südametunnisvabadus ja ei tohi sundida oma südametunnistuse järgi olevaid arvamusi muutma. Põhiseaduse paragrahv 45 ütleb, et tsensuuri ei ole," lausus Helme.

"Ei tule kõne alla, et liberaalid kirjutavad meile ette, millest me räägime, kuidas me räägime ja kellega me räägime," lausus Helme.

Martin Helme ütles, et homodel on Eestis täpselt samasugused õigused nagu kõigil teistel inimestel.

Ratas: Mart Helme sõnavõtt on minu jaoks probleem

Peaminister Jüri Ratas (KE) ütles pärast Martin Helme sõnavõtte ajakirjanikke, et siseministri antud intervjuu on tema jaoks probleem ning nüüd seisavad ees arutelud, kuidas õnnestub koalitsioonis töörahu taastada.

"Kindlasti valitsuskoalitsioonis hetkel poliitiline kriis on, see on selge," ütles Ratas.

"Ma ei saa nõustuda sellega, et kui me hakkame kedagi Eestist välja saatma, ükskõik, mis siis on alus, kas seksuaalne sättumus, nahavärv või erakonda kuulumine või usuliin. See ei ole kuidagi minu jaoks vastuvõetav," ütles peaminister.

"See on olnud probleem, mida ütles siseminister. Minu jaoks on see väga suur ja põhimõtteline probleem ja sellega tuleb tegeleda," ütles Ratas.

"EKRE ministrid on samuti riigikogus andnud ametivande, kus nad on kirjeldanud seda, mis ametivandes kirjas on," sõnas ta.

Seda, kas Mart Helme tuleks siseministri kohalt tagasi kutsuda, ei olnud Ratas nõus veel kommenteerima. Tema sõnul tuleb seda küsimust arutada koalitsioonikaaslastega.

Ajakirjanike ette tuli ka haridusminister Mailis Reps, kes ütles, et põhiseaduse tõlgendamise ümber ei saa olla kompromisse.

"Koalitsioon on kindlasti kriisis, kas kõige tõsisemas, ei oska öelda," ütles Reps.

Siseminister Mart Helme ütles, et tema siseministri kohalt tagasi astuma nõus ei ole.

Reformierakonna esindaja Valdo Randpere sõnul ootab ta praeguse valitsuskoalitsiooni lõppu. Ta kinnitas, et Reformierakond on valmis minema koalitsiooni, aga ainult mitte EKRE-ga.

Helme skandaalne intervjuu Deutsche Wellele

Siseminister Mart Helme andis Deutsche Welle ajakirjanikule Konstantin Eggertile venekeelse intervjuu, milles ütles, et geid võiksid olla Rootsis, sest seal vaadatakse neile viisakamalt kui Eestis.

Deutsche Welle ajakirjanik Konstantin Eggert küsis muu hulgas Helmelt, kas geid tungivad peale ja ujutavad eesti rahva üle. "Las jooksevad Rootsis. Seal on kõik olemas, kõik vaatavad nende peale viisakamalt," ütles Helme.

"Kas teie vaatate ebaviisakalt?" küsis Deutsche Welle. "Mina vaatan tõesti ebasõbralikult," vastas Helme.

"Tänapäeval nimetatakse seda homofoobiaks," märkis Deutsche Welle. "See ei ole homofoobia. Ma ütleksin, et need inimesed, kes räägivad, et meie referendumit ei ole vaja, on heterofoobid. Nad trügivad heteroseksuaalide voodisse. Nemad trügivad, mitte meie ei trügi nende voodisse. Kui nemad võivad teha oma homopropagandat, siis võime meie teha ka teist propagandat," vastas Helme.

Intervjuu tõttu nõuavad Helme tagasiastumist opositsioonierakonnad Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik erakond. Helme suhtes oli ka kriitiline Eesti 200 ja Rohelised.