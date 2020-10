Leedus, Lätis ja Venemaal uued koroonaga nakatumise rekordid

Leedus lisandus viimase ööpäevaga 442 uut koroonaga nakatunut, teatas reedel tervishoiuministeerium. See on kolmandat päeva järjest uus nakatumiste rekord, neljapäeval teatas Leedu terviseamet 424 uuest nakatunust.

Ligi pooled ehk 215 nakatunut elavad Vilniuse maakonnas, 72 Kaunase ja 45 Klaipeda maakonnas, teatas riigi ringhääling. Uutest juhtumitest 168 saab seostada juba teadaolevate nakatumiskolletega, 95 juhtumi puhul ei ole nakkuse allikas teada.

Silmapaistvalt vähe inimesi on nakkuse kaasa toonud välismaalt - selliseid oli reedel ainult neli: kaks Norrast saabunut, üks Venemaalt ja üks Hollandist.

COVID-19 tõttu suri viimase ööpäevaga üks üle 80-aastane inimene ning lisaks veel kuus koroonaga nakatunut, kelle surma põhjus oli muu.

Leedus on koroonadiagnoosi saanud 9104 inimest, neist aktiivseid juhtumeid on 4956 ja 3978 on haigusest paranenud. Surnud on kokku 126 inimest.

Praegu on koroonaviiruse tõttu isolatsioonis 30 923 inimest.

Lätis 250 uut nakatunut

Läti haiguste ennetuse- ja kontrollikeskuse reedeste andmete kohaselt avastati ööpäevaga rekordilised 250 uut nakatunut. Viimase ööpäevaga testiti 5726 inimest, mis on samuti ööpäeva rekord.

Kokku on Lätis koroona tõttu praegu haiglas 113 inimest, neist raskes seisundis on kümme inimest.

Üks koroonaga naktunud inimene vanusegrupist 55-60 eluaastat suri viimase ööpäevaga, kokku on Lätis COVID-19 tõttu surnud 50 inimest.

Alates pandeemia algusest on Lätis registreeritud 4208 koroonaviirusega nakatumist, neist 1357 on tänaseks tervenenud.

Rekordid ka Poolas ja Venemaal

Uuest koroonaga nakatunute ööpäevasest rekordist teatasid reedel ka Poola ja Venemaa.

Venemaal ületas ametlik ööpäevane nakatunute arv esmakordselt 17 000 piiri - Vene võimud teatasid reedel 17 340 uuest nakatunust. Moskvas registreeriti 5478 uut nakkusekandjat, Peterburis 710, Leningradi oblastis 133 ja Pihkva oblastis 97 ja Kaliningradi oblastis 85 uut juhtumit.

Vene nakkushaigustega võitlemise staabi teatel ei ole 27,7 protsendil nakatunutest haigusnähte.

Kokku on Venemaal ametlike andmete kohaselt avastatud 1 480 646 koroonaviiruse juhtu, surnud on 25 525 inimest.

Poola tervishoiuministeerium teatas reedel 13 632 uuest nakkusjuhtumist, mis on samuti suurim arv alates pandeemia algusest tänavu kevadel. Ööpäevaga suri COVID-19 tõttu Poolas 16 patsienti, veel 137 koroonaga nakatunut suri muudel põhjustel.

Kokku on pandeemia algusest Poolas registreeritud 228 318 nakkusjuhtumit, surnud on haiguse tõttu 4172 inimest.

Poola tervishoiuminister Adam Niedzielski ütles reedel, et riik loodab järgmisel nädalal hoida uute nakatunute arvu allpool 18 000 piiri.

Soomes 219 uut nakatunut

Soome terviseamet teatas reedel 219 uuest nakatunust, kokku on riigis pandeemia algusest saadik registreeritud 14 474 nakatunut.

Suurim hulk uusi nakatunuid lisandus Helsingi ja Uusimaa piirkonnast, kus avastati viimase ööpevaga 122 koroonaga nakatunut. Vaasa haiglapiirkonnas avastati 24 ja Edela-Soomest 18 uut nakatunut.

Reedese seisuga oli Euroopa haiguste kontrolli ja annetuskeskuse (ECDC) andmeil Leedu viimase 14 päeva nakatumismäär 100 000 elaniku kohta 108,7, Lätil 82,7, Soomel 52,7 ja Eestil 36,8.