Trump naasis kampaaniarajale: mulle antud ravimit tuleb anda kõigile

USA presidendivalimisteni on jäänud täpselt kolm nädalat ja esimest korda pärast koroonaviirusega nakatumist naasis kampaaniarajale president Donald Trump, rõhutades, et ta on nüüd nakkusvaba ja immuunne. Samal ajal jätkuvad kongressis ülemkohtuniku kandidaadi Amy Coney Barretti kuulamised, mida demokraadid nimetavad näitemänguks.

Vaid nädal pärast haiglast lahkumist pidas president Donald Trump rahvarohke kampaaniaürituse kaalukeeleosariigis Floridas, kus viimased küsitlused näitavad tihedat rebimist tema ja vastaskandidaadi Joe Bideni vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Trump viskas osalejate sekka näomaske ja kinnitas, et ta on nüüd nakkusvaba ja immuunne.



"Kui vaadata, mida teeme ravimitega, siis oleme tohutult edasi arenenud. Ma ütlesin oma inimestele, et mida iganes nad mulle andsid, seda tuleb jagada haiglatele ja kõik peavad saama seda sama paganama ravi," ütles Trump.



Demokraatide presidendikandidaat Joe Biden pidas aga mitu väiksemat kampaaniaüritust Ohio osariigis, kus ütles, et Trump on hüljanud USA töölised, kes ta ametisse aitasid.

Biden lisas, et vabariiklased kiirustavad ülemkohtuniku kandidaadi Amy Coney Barretti kuulamisega.



"Vabariiklastel on aega ülemkohtuniku kuulamiseks, selle asemel, et pakkuda kogukondadele märkimisväärset majandusabi," sõnas Biden.

Ülemkohtuniku kandidaadi kuulamine tekitas vastuolusid



Barretti kuulamine kestab neljapäevani ja demokraadid plaanivad peamiselt keskenduda tervishoiule, abordiõigustele ja valimistele.



"Kohtud ei ole loodud selleks, et lahendada kõiki probleeme või parandada kõiki valesid otsuseid meie avalikus elus," ütles USA ülemkohtuniku kandidaat Amy Coney Barrett.



USA senaator, vabariiklane Lindsey Graham ütles, et see vaba koht tekkis, sest USA kaotas kahjuks suure naise. "Nüüd täidame selle koha teise suure naisega," ütles ta.



USA senaator, demokraat Amy Klobuchar nimetas kuulamist näitemänguks. "Ma arvan, et see näitab vabariiklaste segaseid prioriteete," lausus Klobuchar.



Vabariiklased loodavad Barretti ametisse kinnitada enne presidendivalimisi.