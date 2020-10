"Me asume koostama Mart Helme umbusaldusavaldust, see inimene ei sobi oma ametisse," ütles Kallas ERR-ile.

"Neid erinevaid seisukohti tee, mis ei lähe kokku Eesti üldiste seisukohtadega, on olnud väga palju. Neid inimgruppide solvamisi, ründamist on olnud liiga palju," lisas ta.

Kallase sõnul alustab Reformierakond nüüd umbusaldusavalduse teksti koostamist, seejärel alustab allkirjade kogumist ning kui ka need on koos, siis annab riigikogule üle.

"Me leppisime kokku, et sinna avaldusse lähevad erinevad teemad, mis võib-olla on saanud ka vähem tähelepanu. Aga näiteks kohtusüsteemi ründamine või alavääristamine, mida ta ütles ühes teises intervjuus. See sai tänu sellele Deutsche Welle intervjuule vähem tähelepanu, kuid mis on samamoodi sisejulgeoleku seisukohast ohtlik. Aga seal Deutsche Welle intervjuus oli veel palju selliseid seisukohti, mis meid viivad nii-öelda sellisesse Nõukogude väärtusruumi, mis kindlasti ei ole Eesti üldine väärtusruum olnud," rääkis Kallas.

Tõenäoliselt liitub umbusaldamisega ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond. "Me ei usalda Mart Helmet mitte mingil juhul. Selles mõttes on selge, et me oleme valmis umbusaldusega liituma," ütles sotside esimees Indrek Saar.

Saare sõnul vääriks aga umbusaldamist kogu valitsus, eriti kui riigikogu ette tullakse abieluteemalise rahvaküsitlusega.

"Lõppkokkuvõttes küsimus ei ole Mart Helmes. Küsimus on selles, kas valitsus eesotsas valitsusjuhiga saab aru, et kui ühel koalitsioonipartneril on ühiskonnale väga ohtlik agenda, siis kas valitsus suudab seda pidurdada või läheb sellega kaasa. Tundub, et läheb sellega kaasa," rääkis Saar.