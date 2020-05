Arnold Rüütel ERR-ile: hea tuju on kõigi meie ettevõtmiste mootor

Pühapäeval 92-aastaseks saanud president Arnold Rüütel ütles ERR-ile antud lühiintervjuus, et ka kriisiolukorras on hea tuju kõigi meie ettevõtmiste mootor. Kuigi valitsus ja ühiskond on viiruse leviku ohjamisega hästi hakkama saanud, teeb uus haigus Rüütlit siiski murelikuks.

Kuidas te end tänasel päeval tunnete? Kuidas on teie tuju ja tervis?

Tervis on iga arvestades rahuldav, meeleolu on aga murelik seoses koroonaviiruse levikuga meil ja mujal.

Kuidas te oma sünnipäeva tähistasite ja tähistate?

Oleme abikaasaga kahekesi. Lapselapsed ja lapselapselapsed käisid meil külas. Vestlesime nendega õues. Ilm oli õnneks ilus.

Kas tänavust sünnipäeva tuli seoses koroonaviirusega ka teistmoodi tähistada?

Nagu ütlesin, tähistasime seda kehtestatud reegleid täites.

Kuidas on teie elu mõjutanud eriolukord ja koroonaviirus?

Eks see mõju ole samasugune nagu kogu Eesti kogukonnale. Oleme püsinud kodus, lapsed ja lapselapsed on meid varustanud toidu ja muude elutähtsate tarbeesemetega. On rõõm, et oleme seni suutnud jääda "negatiivseteks".

Kuidas valitsus ja ühiskond on koroonaviiruse ohjeldamisega toime tulnud?

Nõustun, et valitsus on koroonapandeemia ohjamisega hästi toime tulnud. Ja ka ühiskond on seni käitunud vastutustundlikult.

Mida soovitate inimestele, kes hoiavad teistest eemale, püsivad kodus ja keda kogu see sotsiaalne eraldatus hakkab juba ahistama? Kuidas säilitada sellises olukorras terve mõistus ja hea tuju?

Eestlased on ikka olnud kodu- ja perekeskne rahvas. Ma ei kasutaks sõna "ahistamine". Elutempo üleskruvimine nende organisatsioonide poolt, kes meie rahva globaalse liikumise pealt kasumit teenivad, on muidugi mõistetav. Hea tuju on kõigi meie ettevõtmiste mootor.

Lõpetuseks natuke poliitikast. Mis te arvate Eesti poliitika seisust?

Jään endiselt seisukoha juurde, et minul kui endisel presidendil ei sobi jooksvasse poliitikasse sekkuda.

Milliseks te hindate presidendi ja valitsuse ja suhteid? Need on olnud keerulised, kuidas peaksid mõlemad pooled teineteise suhtes käituma?

Eriarvamused on endastmõistetavad. Ühiste seisukohtade kujundamiseks tuleks kokku saada, kaasates ka vastava valdkonna teadlasi.