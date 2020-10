London kutsus Prantsuse-Türgi tüli valguses NATO liitlasi sõnavabadust kaitsma

"Ühendkuningriik on solidaarne Prantsusmaa ja Prantsuse rahvaga Samuel Paty kohutava tapmise valguses," ütles Raab oma avalduses. "Terrorismi ei saa ega tohi kunagi õigustada," lisas ta.

"NATO liitlased ja laiem rahvusvaheline avalikkus peavad seisma õlg-õla kõrval kaitsmaks sallivuse ja sõnavabaduse alusväärtusi ning me ei tohiks kunagi pakkuma terroristidele meievahelise lõhe kingitust," ütles Briti välisminister.

Türgi president Tayyip Erdogan on kutsunud türklasi üles loobuma Prantsuse kaupade ostmisest, süüdistades Prantsusmaad islamivastasuses. Erdogan on üks moslemimaailma liidritest, keda on pahandanud Prantsusmaa vastus kooliõpetaja Paty tapmisele. Paty näitas sõnavabaduse teemalises tunnis õpilastele prohvet Muhamedi kohta tehtud pilapilte, misjärel ühe õpilase sugulane 16. oktoobril Paty tappis ja tal pea maha lõikas.

Prantsusmaa valitsus, mida toetas suur osa elanikkonnast, teatas, et käsitleb tapmist rünnakuna sõnavabadusele ning asub kaitsma õigust selliseid karikatuure demonstreerida.

President Emmanuel Macron nimetas Paty'd kangelaseks ning lubas võidelda islamiseparatismiga, mis tema sõnul kipub üle võtma mõnesid Prantsusmaa moslemikogukondasid.

Prantsusmaa reaktsioon Paty' tapmisele on vallandanud moslemiriikides laialdase pahameele, kus on korraldatud Prantsuse-vastaseid meeleavaldusi ja boikotte.

Prantsusmaa on kutsunud oma islamimaades asuvaid kodanikke ettevaatlikkusele.

Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Türgi on kõik NATO liikmed.