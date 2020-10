Ekspert: Läti tervishoiusüsteem võib kuu ajaga kokku kukkuda

Cipule kutsuti andma seimile ütlusi seoses seadusandja Aldis Gobzemsi võimaliku eetikakoodeksi rikkumisega. Cipule selgitas rahvaasemikele koroonaviiruse ohte ja olukorra tõsidust.

Ta tõi välja, et koroonaviiruse pandeemia tõttu kehtestatud piirangumeetmed on samasugused, kui piirangud, mis kehtestataks juhul, kui Lätis leviks katk, ebola või muu haigus.

Selliste meetmete eesmärk on kaasata avalikkus tervishoiuohtude ennetamisse, ütles ta.

"Mitmes haiglas on uued haiguspuhangud. Väljakutsed, millega me silmitsi oleme, on märkimisväärsed. See, et me kevadel hästi toime tulime, tulenes sellest, et viirus toodi sisse välismaalt, kuid me reageerimise kiiresti, oli "lockdown" ja nakkusahel murti. Ent praegu, isegi kui me kõik taas kinni paneksime, kasvaks haiglaravile võetavate patsientide arv veel kuu aega," ütles Cipule.

Ta toonitas, et hoolimata skeptikute jutust, tuleb koroonaviirust väga tõsiselt võtta.

"Olukord on kohutav. Me läheneme 200 hospitaliseeritud patsiendile. See on tervishoiusektori jaoks väga kõrge arv. Kui see jätkub, võib tervishoiusüsteem, mis on üks Euroopa nõrgimaid, kuu ajaga kokku kukkuda," hoiatas ta.

Cipule tõi ka välja, et Läti nakkushaiguste keskus pole kunagi ajaloos ülerahvastatud olnud, kuid praegu on see täis, mistõttu uuritakse võimalusi laiendada haiglate mahutavust piirkondlikul tasandil.