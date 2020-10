Testitutest 2,7 protsenti osutusid nakkusekandjateks, mis on kõige madalam näitaja alates 19. oktoobrist, teatas Läti haiguste kontrolli ja ennetuse keskus (SPKC) teisipäeval, mida vahenedas ringhääling. Samas tehti siis kaks korda vähem teste, ainult 2215, lisas keskus.

Ööpäevaga suri COVID-19 tõttu kolm inimest, kõik vanuses 60-70 eluaastat.

Koroonaviiruse pandeemia algusest saadik on Lätis registreeritud 4893 nakatunut, haigusest on paranenud 1382 inimest. Viiruse tõttu on surnud 63 inimest.

SPKC andmeil saadakse nakkus kõige sagedamini koolis või lasteaias, teisel kohal on pered ja kontaktid sugulastega. Samuti on kõrge nakatumise määr töökollektiivides ning erapidudel, kultuuriüritustel ja religioossetel kogunemistel.

Leedus lisandus ööpäevaga 413 koroonajuhtu, suri viis haiget

Leedus lisandus viimase ööpäevaga 413 uut koroonanakkuse juhtu, COVID-19 tagajärjel suri kaks inimest, teatas teisipäeval riiklik rahvatervise keskus.

Leedus on koroonadiagnoosi saanud ühtekokku 11 362 inimest.

COVID-19 tõttu on Leedus surnud 141 inimest, veel 48 koroonahaiget on surnud teistel põhjustel.

Leedus on praegu 6844 aktiivset haigusjuhtu, 4329 inimest on COVID-19-st paranenud.

Praegu on isolatsioonis 27 714 inimest.

Viimase ööpäevaga tehti Leedus 9390 koroonatesti.