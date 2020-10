Roheliste algatatud petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks on kaheksa päevaga kogunud 31 000 toetusallkirja. Roheliste juht Züleyxa Izmailova on väljendanud pettumust, et opositsioonierakondade juhid petitsiooni oma allkirjadega ei toeta, Izmailova sõnul ei sega petitsioonile allkirja andmine referendumile vastu seismist.

Rohelised koguvad veebikeskkonnas petitsioon.ee allkirju, et paluda riigikogul sätestada abielu perekonnaseaduses kahe täiskasvanu vahelise liiduna sõltumata nende soost, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pöördumisele korjatakse allkirju 24. detsembrini, siis edastatakse see riigikogule. Seejärel määrab parlamendi juhatus komisjoni, kes pöördumist arutama hakkab. Komisjon otsustab, kas petitsioonist saab seaduseelnõu. Izmailova sõnul tuleks eelnõuga muuta perekonnaseaduse esimest paragrahvi.

"Kui rääkida koalitsioonipartneritest, siis ma usun, et see poolthäälte enamus võib tulla, sest ma usun ikkagi inimeste headusesse lõppkokkuvõtteks, et unustatakse see poliitiline kähmlemine ja tehakse õiget asja," rääkis Izmailova.

Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles, et kooseluseaduse algatajana toetaks nad samasooliste paaride võrdseid õigusi nendega, kes on abielus, kuid poliitilisi jõujooni vaadates ei usu ta, et petitsioonist seadus saaks.

"Riigikogule on üldse esitatud 138 petitsiooni. Nendest ainult kahest on saanud seaduseelnõu, aga seda ka siis juhul, kui komisjon selle seaduseelnõu otsustab algatada. Teades praeguse valitsuskoalitsiooni seisukohti, siis see on ülimalt ebatõenäoline, et nad sellise eelnõu laseksid suurde saali saata," sõnas Kallas.

Kallas ütles, et Reformierakond toetab samasooliste paaride võrdseid õigusi, kuid abielu toetamine võib olla erakonnas keerukam.

Sotsiaaldemokraatide seas on neid, kes toetavad abielu ja neid, kes leiavad, et edasi tuleks minna kooseluseaduse rakendusaktidega, rääkis erakonna juht Indrek Saar.

"Kogu selles kontekstis on sotsiaaldemokraadid juba kuu aega tagasi öelnud, et me kindlasti ei toeta vastupidist suundumust, mida on ajanud EKRE ja valitsusliit ehk siis see, et piirata kellegi õigusi. Me oleme sellise lõhestava referendumi vastu," märkis ta.

Züleyxa Izmailova ütles, et teda üllatab, et opositsioon midagi ei tee ja räägib keskendumisest referendumi ärajätmisele. Petitsioonile allkirja andmine ei sega tema sõnul referendumile vastu seismist.