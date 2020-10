Terve päeva kestnud Läti valitsuse ja kriisinõukogu ühisel kaugtööistungil kinnitatud neljaastmelise skaala põhjal on koroonaviiruse levik riigis jõudnud eelviimase tasemeni enne erakorralise olukorra kehtestamist. Läti plaanib hakata tegema üle kahe korra rohkem teste ja karmistab veelgi piiranguid.

Teisipäeval sai Lätis positiivse koroonatesti tulemuse 136 inimest, teste tehti üle 5000, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Aastakümneid alarahastatud meditsiinisüsteemi võib aga kuu jooksul tabada krahh, kui haiglaravile suunatute hulk samas tempos kasvab. Praegu on koroonapatsiente ligi 200 ja haiglate võimekus tavapärast tööd oluliselt häirimata on 250. Teine lagi on 1000, aga siis tuleb palju teisi meditsiiniteenuseid osutamata jätta.

"Kui olukord nõuab, peame olema kõik valmis veel karmimateks piiranguteks. Näiteks - kui on vaja, tuleb koolides üle minna koduõppele, muuta meie igapäevaseid tööharjumusi ja kogunemisvajadust. Seda kõike pole vaja valitsuse tahte pärast. Seda on vaja millekski muuks - meie kõigi elude ja tervise jaoks," rääkis Läti president Egils Levits.

Valitsus otsustas, et 30. oktoobrist ei tohi ühelgi eraüritusel osaleda rohkem kui kümme inimest.

7.-12.klassi õpilased jätkavad koduõpet novembri keskpaigani, sest just selles vanusegrupis on palju nakatunuid. Kõrgkoolide osaline kaugõpe kestab aasta lõpuni.

Testimisvõimekust loodetakse tõsta poole võrra ja juba nädala lõpus hakatakse tegema 8000 testi ööpäevas. Meditsiinitöötajad saavad ka koroonahaigeid ravides lisatasu.

Maske tuleb Lätis jätkuvalt kanda nii ühistranspordis kui ka siseruumides avalikes kohtades, ka teatrites ja kontsertidel, kus niigi on registreeritud istekohad. Üritustel osalejate lagi on Lätis nüüd 300 inimest.