Koroonaviiruse levikuvastaste meetmete pakett läbis seimis ühe päevaga kaks lugemist, põhjustades sellega karmimate meetmete vastu olnud saadikute kriitika, edastas Läti ringhääling. Piirangute ja karistuste karmistamise vastased leidsid, et seaduse vastuvõtmisel ei järgitud kodanikuvabadusi ning inimese vabadust ise otsustada, kas kanda maski või mitte. Teised seadsid küsimuse alla maskikandmise meditsiinilise põhjendatuse, viidates, et selle kohta puuduvad ekspertandmed.

Viiruseleviku piiramise seadusesse täienduste tegemine tunnistati kiireloomuliseks küsimuseks, mis võimaldas selle ekspress-korras vastuvõtmise. Muudatustega saab teha inimestele, kes ei kanna suud ja nina katvat maski, hoiatuse või kuni 50 euro suuruse trahvi.

Muudatused jõustuvad 20. novembril. Selleks ajaks peavad kohalikud omavalitsused tagama maskide olemasolu vähekindlustatud inimestele.

Eelnõu seletuskirjas öeldakse, et muudatused on vajalikud tagamaks seda, et inimesed järgiksid maskikandmise kohustust. Valitsus on praeguseks kehtestanud nõuded kanda maski avalikus transpordis ja muudes avaliku ruumi paikades nagu poed, bürood ja meelelahutusasutustes. Nõue ei kehti alla 13-aastastele lastele.

Seadusemuudatustega lubatakse ka kohtuistungite pidamist video vahendusel, välja arvatud riigisaladusi puudutavatel teemadel.

Politsei ei hakka tegema maskikandmise kontrollreide

Läti riigipolitsei ja Riia politsei kinnitasid, et ei kavatse hakata tegema reide, mille peaeesmärk oleks kontrollida maskikandmise kohustuse täitmist, edastas Läti ringhääling LSM.lv.

Riia munitsipaalpolitsei esindaja kinnitas LSM-lv-le, et massilisi reide korraldama ei hakka, rikkumiste avastamisel hindab iga olukorda ning inimese käitumist eraldi. Riia politsei esindaja Tom Sadovskis lisas uudisteagentuurile LETA, et politsei hakkab oma ülesannete täitmisel muuhulgas jälgima ka seda, kas maske kantakse.

"Politsei hindab iga juhtumit individuaalselt, ega hakka kõiki järjest trahvima. Samuti hakatakse hindama aega, kohta ja teisi rikkumise objektiivseid asjaolusid. Samuti vaadatakse subjektiivseid asjaolusid - inimese suhtumist oma rikkumisse. Juhul, kui rikkumine on jäme, on trahv möödapääsmatu," rääkis Sadovskis.

Politsei esindaja viitas ka sellele, et uute kohustuste lisandumisel tuleb vaadata politsei käsutuses olevaid ressursse.