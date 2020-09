"Ühiskommünikees kasutatavad väljendid on...kallutatud, neil puudub seos reaalsusega ning õiguslik alus," teatas Türgi välisministeerium pärast Prantsuse presidendi Emmanuel Macron korraldatud tippkohtumist neljapäeval.

Prantsusmaa on asunud Kreekat tugevalt toetama, saates regiooni oma sõjalaevu ja hävituslennukeid. Türgi ja Kreeka on tülis Vahemere idaosas Küprose saare ümbruses olevate võimalike nafta- ja gaasivarude ning mõjuvõimu pärast merel.

Pärast kõnelusi Itaalia, Malta, Portugali, Hispaania, Kreeka ja Küprose juhtidega lausus Macron, et riigijuhid soovivad taasalustada dialoogi Türgiga, tehes seda "heas usus".

Kuid riigijuhtide viimases avalduses öeldakse, et kui Türgi oma "vastasseisu" ei lõpeta, on võimalik sanktsioonide kehtestamine.

Euroopa Liit "on valmis looma nimekirja edasistest piiravatest meetmetest", mida on võimalik arutada 24.-25. septembril toimuval Euroopa Ülemkogul, seisab avalduses.

Türgi saatis oma maagaasi varude uurimise aluse ja sõjalaevad vetesse, mis Kreeka sõnul on nende omad, kuid mida nõudleb ka Ankara.

Türgi on kinnitanud korduvalt, et on ilma "eeltingimusteta" valmis dialoogiks Kreekaga, kuigi Saksamaa püüe kahe NATO liitlase omavahelisi suhteid vahendada pole seni vilja kandnud.

"Kutsume Kreekat üles loobuma oma ebaseaduslikest ja maksimalistlikest meretsooni nõudmistest," teatas oma avalduses Türgi välisministeerium, kutsudes Kreeka väiteid toetavaid EL-i riike üles "loobuma oma ühepoolsest lähenemisest".