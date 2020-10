Koroonakriis räsib New Yorgi etendustööstust

Koroonakriisist tingitud majanduse sulgemine on mõjunud raskelt nii New Yorgi muusikutele ja teistele esinejatele kui ka linnas tegutsevatele tänavakauplejatele.

Enne koroonaviiruse levikut oli New Yorgis 280 000 etenduskunstiga seotud töökohta. Enamiku neist täitsid näitlejad ja muusikud, aga tööd said ka kostümeerijad ja valgustajad. Juuliks oli neist töökohtadest vähemalt 153 000 kadunud.

Tantsija Diina Tamme sõnul on ta üritanud olla leidlik, lisades oma repertuaari rulluisutantsu ja teinud trenne veebis, kuid vaatamata sellele on ajad olnud ärevad.

"Viimase seitsme kuu jooksul mul on olnud kolm-neli esinemist. Tavaliselt see on miinimum nädala kohta," tõdes Diina Tamm "Aktuaalsele Kaamerale".

Samal ajal, kui restoranid suvel vaikselt uksi avasid, jäid teatrid ja kontserdisaalid suletuks. Broadway ei alusta etendustega enne järgmise aasta juunit, mis on 444 päeva pärast tulede kustutamist.

"Suur osa minu tööst on orkestreerimine erinevatele sümfooniaorkestritele üle kogu riigi. Ilmselgelt sümfooniaorkestrid ei tööta enam, kõik etenduskunstid pandi kinni. See oli minu peamine tegevus, minu peamine sissetulekuallikas ja see kadus. Tõenäoliselt on see veel mõnda aega kadunud. Nii nagu Broadway teatriga, ei saa panna lavale ka 75 muusikut ja saali 2000 pealtvaatajat," rääkis helilooja Fred Barton.

Majandustegevuse peatumine on mõjunud ka linna tänavakaubitsejatele.

"Nüüd ei ole mu sissetulek piisav. See on väike. Ma teenin midagi üüriks, aga see ei aita eriti. Enne äri käis, inimesed töötasid ümberringi. Ma teenisin piisavalt enda ja omaniku jaoks, maksudeks jne. Nüüd enam mitte," rääkis tänavatoidu müüja Hani ERR-ile.

Nii president Donald Trump kui ka tema demokraadist vastaskandidaat Joe Biden on lubanud majanduse taas jalule aidata. Mõttekoja Brookingsi analüüsi järgi peaks selle üks osa olema kultuuriorganisatsioonide ja vabakutseliste loometööliste rahaline toetamine.