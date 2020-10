Euroopa riikide koroonaviirusesse nakatumise näitajad algavad Vatikani nullist ja tipnevad Andorra 1058,4-ga. Eesti naabritest on oma viimase kahe nädala nakatumisnäitajaga 100 000 elaniku kohta tõusnud enim Läti - kui kuu aja eest oli Läti ühe madalaima nakatumisnäitajaga riike Euroopas, siis nüüd on nende näitaja kerkinud juba 41,4-le.

Regulaarselt avaldab riikide koroonaviiruse näitajaid Euroopa Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskuse ECDC veebileht, mis on ka Eesti otsuste tegemise aluseks ja millelt on näha ka mitte ainult riigid, vaid selle sees erinevad regioonid. Kuid sellest veelgi operatiivsemalt tulevad uued andmed riikide kohta Soome terviseameti kaudu Helsingin Sanomate veebilehele.

Reedesed andmed näitavad, et 46 Euroopa riigi võrdluses on Eestist väiksemad nakatumisnäitajad vaid 11 riigis. Kuid arvestades, et meist hetkel paremate näitajatega Saksamaa, Läti ja ka Soome nakatumisnäitajad on liikunud viimastel nädalatel märkimisväärselt üles ja see trend lähitulevikus ilmselt ka ei muutu, võib Eesti suhteliselt hea koht riikide arvestuses veelgi paraneda. Seda muidugi juhul, kui meie nakatumisnäitajad praeguselt tasemelt hüpet ülespoole ei tee.