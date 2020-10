Eesti koroonaviirusesse nakatumise näitaja viimase kahe nädala jooksul 100 000 elaniku kohta on üks Euroopa madalaimad ning Eesti on ka nende kolme riigi seas, kelle vastav näitaja pole viimastel nädalatel tõusnud, vaid langenud.

Helsingin Sanomate veebilehel avaldatud Soome terviseameti võrdlusnumbrite järgi on Euroopa suurima nakatumisnäitajaga riik praegu Vatikan. Nädala eest oli linnriigi näitaja 0, nüüd 1697. Pisiriigi statistika kuulub siiski statistiliste kurioosumite hulka, sest pärast nelja Šveitsi kaardiväelase nakatumist on alla 1000 elanikuga Vatikan kohe nakatumisnäitajalt Euroopa tipus.

Kui Vatikan kõrvale jätta, on Euroopa nakatumise tipus Andorra (nakatumisnäit viimase kahe nädala jooksul 100 000 elaniku kohta 1480,5), Tšehhi (698,1) ja Belgia (611,7).

Eesti naabrite näitajad on kõik meist kõrgemad - Rootsil 87,1, Leedul 72,6, Lätil 63,0 ja Soomel 52,1. Neist Läti trend on olnud viimastel nädalatel kõige nukram - veel septembri keskel raporteerisid Läti poliitikud uhkelt, et on Euroopa madalaimate nakatumisnäitajatega riikide seas.

Nende näitajate puhul peab arvestama, et Soome terviseameti numbrid on ca ööpäeva jagu operatiivsemad kui Euroopa Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskuse ECDC veebilehel avaldatu, mis on ka Eesti otsuste tegemise aluseks.

Eesti on koos Hispaania ja Taaniga nende kolme riigi seas, kelle viimase 14 päeva näitaja on langenud võrdluses enne seda olnud kahe nädala näitajaga.