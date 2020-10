"Rahva teenrid": praegune abieludebatt on ausam kui kooseluseaduse aegne

Praegune abieludebatt on ausam, kui see, mida peeti 2014. aastal riigikogus kooseluseaduse vastuvõtmise aegu, leidsid Vikerraadio saate "Rahva teenrid" osalejad. Samas peeti ohtlikuks, et rahvalt mandaadi saanud riigikogu liikmed annavad kõiki ühiskonnaliikmeid puudutava üle otsustusõiguse rahvale üle.

Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov ütles, et on kooseluseadust kogu aeg nõmedaks pidanud ja leidis, et õigem on lahendada abielu küsimus perekonnaseaduse kontekstis. Ta meenutas, et kooseluseaduse rakendusaktide arutelu ajal sõnastati riigikogus küsimust nii, et rakendusaktid tuleks vastu võtta, abielu institutsiooni muutmata, kuna ka sotside seas oli neid, kes ei olnud nõus abielu kui mehe ja naise vahelist liitu muutma.

Ta pidas aga ohtlikuks, et riigikogu kui rahvalt mandaadi saanud inimeste kogu soovib poliitilisest vastutusest loobuda, veeratades selle inimestele, et nad teeksid otsuse ise, oma väärtustele tuginedes, ehkki inimesed on käinud valimispäeval oma häält andmas ja riigikogu liikmed peaksid seda vastutust kandma. Tema sõnul viib see olukorrani, kus poliitikud ütlevad pärast rahvahääletust, et nemad ei saa küsimuses enam midagi teha, sest selline oli rahva tahe.

"See on väga ohtlik," hindas Šmutov.

Tema hinnangul võib see lõhestada perekondi, kus kasvab samasoolisi armastavaid lapsi, kes pärast küsivad oma vanematelt, miks nad nende abielu vastu hääletasid. Sisuliselt ütlevad oma vanemad sellega neile lastele, et nad pole abielu väärt.

Samas uskus ta, et sõltumata sellest, mis tulemusega rahvahääletus lõppeb, ei võeta selle tulemusel midagi ette.

"Mis on üliküüniline," andis Šmutov hinnangu.

Seetõttu pidas ta vajalikuks, et inimesed juba enne hääletusele minemist teaks, kas ja mis sellest sõltub või muutub, sõltuvalt hääletustulemusest.

Ta oli kriitiline ka opositsiooni suhtes, kes pole haaranud rahvahääletuse küsimuses initsiatiivi. Ta ootas neilt oma küsimuse väljapakkumist, mitte vaid ootamist ja kommenteerimist, et üks ja teine variant neile ei sobi.

Teine saatekülaline, Äripäeva ajakirjanik Neeme Korv ütles, et ta näeb selles küsimuses üksnes kulupoolt, aga mitte tulupoolt, sest ta ei saa aru, kuidas ja kelle olukorda ja toimetulekut see rahvahääletus parandaks.

"Oleme kõik tordiga näkku saanud sel nädalal," hindas ta abieluteemalist ühiskondlikku debatti poliitiliste tortide saatmise atmosfääris.

Saatejuht Mirko Ojakivi tõdes, et koroonaviirusest tingitud tervisekriis mõjutab kõigi inimeste elusid rohkem kui abieludebatt.