Helme: abielu rahvahääletuse eelnõu võib jõuda riigikokku tuleval neljapäeval

EKRE esimees Martin Helme ütleb, et kui kõik läheb hästi, antakse rahvahääletuse eelnõu riigikogule üle juba tuleva nädala neljapäeval. Samas tõdeb ta, et küsimuste sõnastust veel sätitakse ja midagi ei juhtu ka siis, kui riigikogu rahvahääletuse toimumise üle detsembris otsustab.

Läinud nädalal tutvustas riigikogu demokraatia töögrupi liige, keskerakondlane Andrei Korobeinik kaht võimalikku küsimust. "Kas Eesti Vabariik tunnustab abielu üksnes mehe ja naise vahelise liiduna?" või "Kas Eesti Vabariigis kehtib abielu üksnes mehe ja naise vahelise liiduna?". Isamaa erakonna juht Helir-Valdor Seeder ütleb, et need polnud veel töögrupi ettepanekud.

"Meil on nüüd siin käinud läbi kolm-neli erinevat sõnastuse varianti. Üks, mis on koalitsioonilepingus ja millele on ka õiguskantsler oma hinnangu andnud, et päris niisugusel kujul seda küsitlust läbi viia ei ole korrektne. Ja nüüd need paari varianti, mis EKRE on välja pakkunud, mis minu arvates ka ei ole sobivad. Nii et arutame," sõnas Seeder,

EKRE esimees Martin Helme usub, et põhimõtteliselt pole neil kahel küsimusel viga midagi. Eriti oluliseks peab ta seda, et küsimus ei puudutaks ainult Eestis sõlmitud abielusid.

"Vaid me ütleme ka seda, et välismaal sõlmitud teistsugused abieluvormid, kui need, mis Eestis seaduslikud on, Eestis ei kehti."

Samas rõhutab ka Helme, et küsimuse täpset sõnastust tuleb veel arutada. Andrei Korobeinik ütles, et tõenäoliselt kohtub töögrupp uuesti järgmisel nädalal. Ja erinevaid küsimusvariante võib juurdegi tulla. Oma variandi lubab välja käia ka Isamaa juht Seeder.

"Mul on olemas selline variant, mis vähemalt minu arvates sobib, mis peaks olema kooskõlas seadusega ja inimestele ühiselt arusaadav," ütles Seeder.

Rahvahääletus toimuks 25. aprillil

Üks asi on demokraatia töögrupis siiski juba kokku lepitud. Kui riigikogu selle ettepanekuga nõustub, peaks abieluteemaline rahvahääletus toimuma 25. aprillil. Martin Helme hinnangul võiks riigikogu rahvahääletuse toimumise üle otsustada selle aasta jooksul, ideaalis isegi novembri lõpuks.

"Novembris on kolm istunginädalat. Ühel nädalal anname (eelnõu) sisse, teisel nädalal on esimene lugemine ja kolmandal nädalal on teine lugemine ja ongi vastu võetud. Ma ei värvi ennast nurka, ehk kui me teeme seda ka detsembris, mitte midagi ei juhtu ja isegi kui me teeme seda jaanuaris, ka mitte midagi ei juhtu. Aga ma arvan, et kõigile, nii valimisteenistusele, kui kõigile, kes selle kampaaniaga tahavad alustada, mida kiiremini me selle ära teeme, seda parem on," märkis Helme

Selleks, et riigikogu saaks rahvahääletuse toimumise veel novembris ära otsustada, peaks ka küsimuse üsna kiiresti välja mõtlema.

"No see tähendab, et hiljemalt järgmise nädala neljapäevasel istungil tahaks anda eelnõu üle," lisas Helme.

EKRE paneb kampaaniasse sadu tuhandeid

Nii Martin Helme kui ka Helir-Valdor Seeder ütlevad, et kuna rahvahääletuse korraldamine oleks riigikogu otsus, siis ka tarvilikku eelnõu ei esitaks valitsus, vaid parlamendiliikmed. See aga tähendab, et eelnõu ei saa siduda valitsuse usaldushääletusega ja hääletamisel ei kammitse parlamendiliikmeid valitsusliitu võimalik lagunemine. Martin Helme ei usu, et see rahvahääletuse toimumist kuidagi ohustaks.

"Täna ma ei näe, et meil oleks koalitsioonist väga mingisuguseid kadusid tulemas. Vähemalt ei ole koalitsioonikaaslased midagi taolist meile öelnud," sõnas Helme.

Kui riigikogu rahvahääletuse toimumise, sealhulgas ka hääletuse aja ja konkreetse küsimuse ära otsustab, saab hoo sisse ka huvigruppide kampaania. Helir-Valdor Seeder ütleb, et Isamaa kindlasti teeb kampaaniat, aga mis mahus, seda veel mõeldakse. Martin Helme sõnul tuleb EKRE kampaania üsna põhjalik.

"Riigikogu valimistega võrreldavat summat me sinna ei pane, aga kindlasti me räägime siin sadadest tuhandetest. Sest nii, nagu on praeguseks selgunud, see paneb paika palju rohkem, kui see, mismoodi meil abielu käsitletakse. See on küsimus selles, kelle käes on võim Eestis, kas rahva käes või kohtute käes või üldse kuskil rahvusvahelises organisatsioonis," ütles Helme.