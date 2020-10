Reformierakond kutsub rahvaküsitlusel andma hinnangut valitsuse poliitikale

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütleb, et abieluküsitlus ajab rahva omavahel tülli ning peab heaks lahenduseks referendumi ära jätmist. Eitav vastus küsitlusel on tema sõnul hinnang valitsusele.

"Kui valitsus paneb püsti küsimuse siis see on tegelikult ka valitsuse usaldushääletus mõnes mõttes," ütles Kallas.

Keskerakonna volikogu esimees Tõnis Mölder ütleb, et koalitsioon on kokku leppinud, et rahvaküsitlusi korraldatakse ka edaspidi ja sellist otsedemokraatia vormi ei peaks kartma. Mölder ütleb, et Keskerakonna soov on lisada aprillis toimuvale rahvaküsitlusele peale abielutemaatika veel küsimusi.

"Meie nägemuses tõepoolest võiks järgmise aasta aprillis Eestimaa inimeste käest küsida veel küsimusi otse rahva küsitluse kaudu, mitte ainult abieluteemalisi. Laua peal on erinevad keskkonnateemalised, haridusteemalised aga miks mitte ka tervishoiuteemalised küsimused. Milline see täpne kokkulepe saab olema eks see on järgnevate nädalate koalitsiooni sisene küsimus," ütles Mölder.

Politoloogide hinnangul oleks Reformierakond võinud algatusega välja tulla varem

Politoloog Tõnis Leht ütleb, et keskerakonna soov lisada rahvaküsitlusel veel küsimusi lisaks tähendab soovi mitte võimendada ühiskonnas pingeid ja mitte valida kindlat poolt.

"Seetõttu on see puht poliittehnoloogiline taktika, et püüda sinna kõrvale panna jumal teab, mis teine küsimus, olgu see siis tuumajaam või eutanaasia või ükskõik mis, mis hägustaks seda pilti. Mingis mis võtaks pingeid maha ja viiks tähelepanu kõrval. See on see eesmärk, miks seda tehakse.," ütles Leht.

Politoloog Tõnis Saarts ütleb, et Reformierakond ei saanud valida abieluküsimuses kindlat poolt, kuna toetajate seisukohad pole kattuvad.

"Erakond väga selgeid seisukohti selles osas võtta ei saa eks nüüd ongi valitsus see tee, et me räägime pigem tänasest valitsusest, räägime EKRE-st ja seda on soovitud teha usaldushääletsuesks tänase valitsuse suhtes," sõnas Saarts.

Leht arvab, et Reformierakonna soov viia abieluküsitluses küsimus laiemaks on loogiline. Leht ütleb, et algatus oleks võinud opositsiooni juhtpartei poolt tulla varem.

"Selle asemel lasti rohelistel ja pisut ka Eesti 200-l haarata initsiatiiv rahvaalgatuse petitsiooniga. Seal oli tõesti oht, et referendumi teema defineeritakse samasooliste abielu – ei või jaa. Aga nüüd Kaja Kallas on tõmmanud teema laiemaks," ütles ta.