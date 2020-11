Trump kinnitas valimiste eelõhtul, et on võitmas

USA president Donald Trump alustas presidendivalimiste kampaania viimast päeva, tõrjudes "libaküsitlusi", mille tulemuste kohaselt on ta demokraadist vastasele Joe Bidenile kaotamas.

Trump ja demokraatide presidendikandidaat Biden jätkasid esmaspäeval valimiskampaaniat. Biden astus üles Ohio osariigis asuvas Clevelandis ja Trump Põhja-Carolinas paiknevas Fayetteville´i linnas.

"Jälgin neid libaküsitlusi," lausus Trump rahvahulgale Fayetteville'ies, Põhja-Carolina osariigis. "Me võidame igal juhul."

"Oleme küsitlustes igal pool väga heas positsioonis," lisas Trump.

"Te valisite presidendiks inimese väljastpoolt võimuringkondi ja nüüd on USA lõpuks seatud esikohale. Minge nüüd hääletama, muud ma ei soovi," jätkas president.

Trump pidas kihutuskoosoleku ka Kenosha linnas Wisconsini osariigis, külastades paika, mis sai laialdaste rassirahutuste sütikuks.

Biden teeb valimispäeval kampaaniat Pennsylvanias

Demokraatide presidendikandidaat Joe Biden teeb valimispäeval kampaaniat tähtsaimaks kaalukeeleosariigiks kerkinud Pennsylvanias, teatas esmaspäeval tema valimismeeskond. Biden sõidab sünnilinna Scrantonisse ja hiljem Philadelphiasse.

Demokraatide asepresidendikandidaat Kamala Harris suundub seevastu Michigani.

Biden kinnitas, et Ühendriikidel on küllalt Trumpi presidendiaja kaosest. "Donald Trumpil on aeg kohvrid pakkida ja koju minna," ütles Biden oma toetajatele Ohio osariigis valimiskampaania viimasel päeval.

"Meil on küllalt kaosest! Meil on küllalt säutsudest, vihast, vihkamisest, nurjumistest, vastutustundetusest," lausus Biden, kes lubas valimisvõidu korral koroonaviiruse pandeemia kontrolli alla saada.