Tavapäraselt on kolmas kvartal olnud Tallinki jaoks kõrghooaeg, mullu samal ajal teenis ettevõte 54,6 miljonit eurot kasumit. Kulumieelne ärikasum püsis uute tegevussuundade ja laevaliinide arendamise tulemusel positiivne – kui mullu oli kolmandas kvartalis EBITDA 83,2 miljonit eurot, siis tänavu 5,7 miljonit eurot.

"Alustasime kvartalit suure optimismiga, algatades uusi laevaliine, tegevusi ja plaane, lootuses taastumisele kasvõi osaliselt, kuid lõpetasime peaaegu samas kohas, kust alustasime selle aasta esimeses kvartalis," ütles ettevõtte juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Piletimüügi tulu langes aastaga 58,6 protsenti, müük pardal langes 50,6 protsenti, kaubavedude müügitulu langes 21,5 protsenti ja hotellimajutuse müügitulu 73,2 protsenti. Kvartalivõrdluses langesid ka välised toetused.

Kvartali kestel olid kontserni tegevused suunatud ettevõtte pikaaegse jätkusuutlikkuse tagamisele, sealhulgas ettevõtte reorganiseerimise algatamine, KredExi 100-miljoni euro suuruse käibekapitali laenu esimese, 40-miljoni euro suuruse laenuosa väljavõtmine ja ettevõtte uue süstiklaeva MyStari osamaksete tegemine. Kontserni kolmanda kvartali investeeringud ulatusid ühtekokku 53,8 miljoni euroni.

Üheksa kuuga on ettevõtte kahjum 81,5 miljonit eurot, mullu samal perioodil oli kasum 44,2 miljonit eurot. Üheksa kuu tulu vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 49,7 protsenti 363,6 miljonile eurole.

Nõgene märkis, et uute liinide ja erikruiiside tulemusel võitis laevafirma mõnevõrra tagasi teises kvartalis kaotatud aega ja müügitulu. "On märkimisväärne, et reiside hulk, mille tegime selle aasta kolmandas kvartalis oli vaid 7 protsenti väiksem kui samal perioodil eelmisel aastal ja see kõnekas fakt näitab selgelt, kui palju tööd selles kvartalis ära on tehtud."

Tavapärast müügitulu taset pole piirangute tõttu siiski võimalik saavutada. "Kuna riikide poolne toetus kuivas kolmandas kvartalis kokku, küündides 4,9 miljoni euroni peamiselt palgatoetuse näol Rootsis ning neljanda kvartali osas pole märkimisväärseid väliseid toetusi ette nähtud, pole meil olnud teist valikut kui alustada raskeid kollektiivseid koondamisprotsesse ja ettevõtte suuremahulist restruktureerimist kõikides kontserni tegevusriikides, et viia kulud ja tulud vastavusse," sõnas Nõgene.

Aasta alguses töötas grupis üle 7200 inimese, aasta lõpuks töötab grupis alla 5000 inimese. "Meil ei olnud võimalik alustada koondamisi enne septembrit tulenevalt sellest, et palgatoetus, mida ettevõte sai Eesti Töötukassalt selle aasta aprillis, mais ja juunis, ei võimaldanud meetmest osasaajatel teatud perioodi jooksul koondamisi läbi viia," märkis ta.