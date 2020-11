Reinsalu: Eesti on aktiivses viiruse kasvufaasis

Prgonoosimudelite meeskonda juhtiva matemaatikaprofessor Krista Fischeri mudeli kohaselt on inimeste kokkupuutumist ja potentsiaalset viiruse levikut näitav arv hetkel 1,4.

"See tähendab, et kui number oleks üks, siis viirus leviks samal tasapinnal, nii oli meie kevadine arusaam. kui see on alla ühe, siis on viirus langusfaasis ehk tegelikult üks inimene nakatab alla ühe inimese, järelikult viirus laugelt kustub," rääkis Reinsalu valitsuse pressikonverentsil.

"Professor Fisheri modelleering näitab, et juhul kui me suudame oma ühise pingutusega viia selle viiruse tasemele, mis on alla ühe 20. novembriks, keskelt läbi kahe nädala pärast, siiski on meil nakatunute arv keskmiselt 300 inimest päevas detsembris. See on professor Fisheri prognoos praegu," ütles ta.

Reinsalu sõnul eeldab prognoos ka seda, et riik astub samme viiruse leviku piiramiseks. "Järelikult peame seda nentima, et me oleme viiruse kasvufaasis ja kui me ei rakenda täiendavaid meetmeid, siis see viirus liigub veel kiiremini," ütles ta.

Ministeri sõnul tuleb tunnistada, et teadusliku prognoosi kohaselt jätkab viirus levikut ja ei ole kahtlust, et igapäevane nakatumiste hulk jätkab kasvu. "Kas rakendame piiranguid või ei rakenda piiranguid – meil seisab ees viiruse kasvufaas."

"Meie küsimus on praegu selles, et praegu on see hetk, kus valitsus peab otsuse langetama, ei ole teist alternatiivi. Otsuste langetamise loogika peab rajanema sellel, et meil ei ole realistlik ja asjakohane arvestades nii pikaajalist perspektiivi naasta n-ö sulgemise juurde, mis puudutab koole või kauplusi. Me peame leidma nüüd dialoogis ühiskonnas ühise tiimitundena arusaama, et asi on kiires kasvufaasis ja meie ühine pingutus hoiab viiruse levikut. Me suudame seda viiruse kasvu aeglustada," ütles ta.