Kommenteerides keskkonnaminister Rene Koka ametist lahkumist, leidis Sildam, et Kokk on olnud hea minister. Samost tõi aga esile, et pole aru saanud Koka seisukohtadest mitmetes kriitilistes küsimustes nagu metsade majandamine, põlevkivi- või tuumaenergeetika.

Hinnates Koka asemel uueks ministriks esitatud Rain Eplerit, leidis Sildam, et sellele kohale ei saanud keskkonnateemadega palju tegelenud Peeter Ernits, kuna Keskerakonnast EKRE-sse üle läinud poliitikuna võiks tema vastu olla peaminister Jüri Ratas.

"See üks võimalik selgitus. Aga olen pigem aru saanud, et see oli EKRE otsus, mis sündis Mart ja Martin Helme omavahelises arutelus. Epleril üks eelis Ernitsa ees - ta on Martin Helmega pikalt koos töötanud ja ministeeriumi ametnike kinnitusel ka üks terasemaid ministri poliitnõunikke. Ta tõestanud oma lojaalsust ja ta ettearvatav, erinevalt Ernitsast," leidis Samost.

Ta viitas, et sama kehtis tõenäoliselt ka IT- ja ettevõtlusmnister Raul Siemi suhtes, kes oli enne ministriks esitamist siseminister Mart Helme nõunik.

Samost viitas ka sellele, et räägitud on siseminister Helme võimalikust lahkumisest. Kuuldavasti sooviks Mart Helme muud ametit, kus ei oleks nii suurt koormust kui ministril, märkis Samost.

Sildam viitas aga, et algaval nädalal, kui on päevakorral Mart Helme suhtes umbusalduse avaldamine, on tal siiski keeruline lahkuda.

Samas leidsid aga mõlemad, et järgmise aasta märtsis, kui toimuvad iga-aastased riigikogu juhatuse valimistel, võiks Helme kandideerida riigikogu esimehe kohale, kus praegu on EKRE liige Henn Põlluaas.

"See oleks positsioon, kuhu sobiks erakonna aseesimehel ja asutajal ministrikabinetist siirduda," tõdes Samost.

Lisaks rääkisid saatejuhid USA presidendivalimiste tulemustest ning EKRE ministrite hinnangust sellele, koroonakriisist, nelja aasta möödumisest võimuvahetusest Keskerakonnas ja sellele järgnenud Jüri Ratase saamisest peaministriks ning Reformierakonna opositsiooni tõrjumisest.