USA valitud president Joe Biden lubas võidukõnes riigi jälle kokku tuua, öeldes, et nüüd on tervenemise aeg. Mitmes suurlinnas tulid ameeriklased tänavatele tähistama. President Donald Trumpi toetajad leiavad aga endiselt, et valimisprotsess pole olnud aus.

Biden pidas võidukõne oma kodusosariigis Delaware'is, kus ütles, et ameeriklased on rääkinud ja viinud ta selge võiduni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma olen puudutatud sellest usaldusest ja usust, mis teil minusse on. Ma tõotan, et olen president, kes soovib liita, mitte lõhestada, kes ei näe punaseid ja siniseid osariike, vaid ainult Ameerika Ühendriike. Ma töötan kogu südamest ja koos inimeste usuga, et võita kõigi usaldus. See on minu meelest Ameerika tähendus," rääkis ta oma kõnes.

USA valitud asepresident Kamala Harris märkis oma kõnes, et on selles ametis esimene naine ning kutsus lapsi üles unistama suurelt.

"Ma olen esimene naine asepresidendi ametis, aga mitte viimane, sest iga väike tüdruk, kes täna vaatab, näeb et see on võimaluste riik. Tahan öelda kõikidele selle riigi lastele, vaatamata nende soole, et meie riik on saatnud teile selge sõnumi: unistage ambitsioonikalt, juhtige veendunult ja nähke ennast viisil, mida teised ei suuda," ütles Harris.

Üle kogu riigi tulid inimesed tänavatele ja jäid sinna öötundideni. Pennsylvania tänavatel on Bideni toetajad kogunenud tähistama.

"Me tunneme kergendust, põnevust, uhkust. Me oleme alati teadnud, et Philadelphia on parim koht maailmas, kus elada, aga näha kõiki välja tulemas ja toetamas viisakust, Joe Bidenit ja Kamala Harrist, on lihtsalt vaimustav," rääkisid Bideni toetajad Meghan ja Amanda.

Trumpi toetajad ei ole aga valimisprotsessiga rahul. "Asi on valimisprotsessi läbipaistvuses ja valimisreeglite järgimises. Esialgu ei lubanud nad vabariiklastest vaatlejaid sisse, et nad saaksid jälgida eemalviibija sedelite lugemist ja siis läksid vabariiklased kohtusse ja said kohtuorderi, misjärel lasti vaatlejad sisse, aga nad olid häältelugejatest umbes 30 meetri kaugusel. Nii kaugelt ei näe muidugi midagi, nii et nad üritasid kasutada binokleid ja siis neil keelati seda teha," rääkis Trumpi toetaja Dana.